Tanzfestival „Ulm-Moves!“-Finale mit Lust am freien Fall

Ulm / Claudia Reicherter

Die undankbare Rolle des Nach-„Grand-Finale“-Finalisten fiel der Madrider Compañia Sharon Fridman zu. Sie beschloss mit „Free Fall“ am Sonntag im Roxy das zehntägige Tanzfestival „Ulm Moves!“ – mit fünf Profi-Tänzern und 20 in einem viertägigen Workshop vorbereiteten Laien aus Ulm, der Region, Basel, Freiburg und Ludwigsburg. Domenico Strazzeri, der künstlerische Leiter des Festivals, zeigte sich schon vor diesem letzten von fünf hochkarätigen Gastspielen optimistisch: Die Londoner Hofesh Shechter Company am Vorabend sei „der Klopper“ gewesen. Aber das, was nun folge, sei auch „der Hammer“.

Glücklicherweise war das, was der gebürtige Israeli Fridman mit seinem interessanten Konzept einer kleinen Tour-Besetzung mit der jeweils regionalen Einbeziehung von Laientänzern zeigte, mit „Grand Finale“ gar nicht zu vergleichen. Der zum Workshop angereiste Choreograf verwandelte mit seiner Compañia die Werkhalle des Roxy mit minimalen Mitteln, Nebel und eingespielten elektronischen Klängen, in eine Art außerirdische Landschaft. „Free Fall“ kam sehr viel leiser daher als der Abend im Theater tags zuvor, vordergründig langsamer und friedvoller.

Doch wirbelten die Tänzer – allen voran die zierliche Melania Olcina – puppenhaft leicht, mit unglaublicher Geschwindigkeit und vollstem Vertrauen zu den Ensemblekollegen über den gepolsterten Betonboden und über die Köpfe der anderen Mitwirkenden hinweg. Erzählt wurde erneut weniger, eher vermittelt – ein Gefühl vom Ausbrechen, Loslassen, Sich-Befreien. Das Stück machte unbändige Lust. Aufs Leben. Aufs Atmen allein.

Da ein Festival kein Wettkampf ist und Shechters aus dem klassischen Ballett entlehnter hochtrabender Stücktitel des „Grand Finale“ ohnehin ironisch gemeint war, trudelte das 3. „Ulm Moves!“ mit diesem Finale nicht etwa in den freien Fall. Sondern fand ein gutes, befreiendes Ende.

Es wollte einen Überblick über internationale Entwicklungen im Modernen Tanz zeigen. Tanzfans haben sich in mehr als 20 gut bis sehr gut besuchten Veranstaltungen darauf eingelassen. Nach ersten Einschätzungen der Organisatoren ist die dritte Auflage dieser gemeinschaftlichen Anstrengung von vier Teams und rund 100 Helfern ein Riesen-Erfolg.

Auch wenn die finanzielle Bilanz gestern noch nicht vorlag: Strazzeri sprach von „zehn tollen Tagen“, die nicht nur die 20 Laien, die im Workshop das Fallenlassen lernten, „glücklich, froh und mit Schmerzen“ zurückließen, sondern auch die Festival-Macher. Die sind jetzt euphorisch, aber zudem geschafft.

Als nächstes gehe es darum, dieses Festival, „das alle lieben und das es verdient hat, weitergeführt zu werden, auf stabile Füße zu stellen“, mahnt Stadthausleiterin Karla Nieraad.