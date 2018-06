Jubiläum „Ulm hat wahnsinnig viele Sympathieträger“

Next

Vor 25 Jahren wurde die Ulm/Neu-Ulm-Touristik GmbH (UNT) gegründet. Fast genauso lange ist Geschäftsführer Wolfgang Dieterich (53) verantwortlich für die touristische Vermarktung der Doppelstadt. Im SWP-Gespräch blickt der in der Region Kraichgau gebürtige aus Vaihingen/Enz zurück und in die Zukunft.

Wie waren Ihre ersten touristischen Eindrücke in Ulm?

Wolfgang Dieterich: Das Stadthaus war gerade fertig geworden, das Maritim-Hotel auch. Es eröffneten neue Hotels wie das Comfor in der Frauenstraße, Ulm hatte auf einmal 50 Prozent mehr Betten. Es war ein richtiger Schub für die Stadt. Dann ist aber 15 Jahre in der Hinsicht nicht viel passiert.

Und wie haben Sie Ulm als Neubürger erlebt?

Ich komme von der Grenze Württembergs zu Baden, kenne die Region also. In Heilbronn habe ich Tourismus und Betriebswirtschaft studiert und war anschließend im Ausland. Meine erste Station als Touristiker war Hornberg im Schwarzwald. Da kommen die typischen Bollenhüte her. Insofern war Ulm ein spannender Schritt. Ich mag die Stadt, leider wächst hier kein Wein.

Dennoch ist Ulm eine Touristenattraktion. Wer kommt woher und bleibt wie lange?

Im Schnitt bleiben unsere Gäste 1,62 Tage in Ulm und Neu-Ulm. Während Urlauber aus Holland und Belgien oft nur einen Zwischenstopp Richtung Italien einlegen, kommen Schweizer und Österreicher auch zum Einkaufen hierher. Früher waren auch viele Japaner hier, die Steiff-Teddys, Weihnachtsmärkte, aber auch die deutsche Kultur lieben. Heute sind es vor allem Chinesen, die zwischen Rothenburg und Neuschwanstein, zwischen München und Stuttgart einen Zwischenstopp in Ulm einlegen.

Und das Münster besichtigen?

Ja, wobei es schade ist, wenn das Münster auf den höchsten Kirchturm der Welt reduziert wird. Es gibt auch das historische Chorgestühl, die herrlichen Glasfenster. Ein Kollege hat immer gesagt, dass die drei K’s beim Tagestourismus am wichtigsten sind: Kirche, Kaffee, Klo.

Ulm bietet aber auch aufregende neue Architektur wie das Stadthaus.

Auf jeden Fall. Aber viele legen eben doch großen Wert auf altdeutsche Romantik, auf Fischer- und Gerberviertel, auf schwäbische Küche.

Und welches ist Ihr Lieblingsort?

Ist auch das Münster, weil ich die Mischung aus Offenheit und Ökumene liebe. Ich habe im Münster auch geheiratet. Als Protestant schätze ich auch die Pauluskirche mit ihren Angeboten als Vesperkirche und den Konzerten.

Mit was wird Ulm künftig punkten können?

Ganz klar mit dem Thema Einstein. Einstein ist, wie heutige Blogger und Influencer sagen, „ein Bringer“. Albert Einstein gilt als cool, als Weltbürger. Von daher begrüße ich natürlich die Initiative für ein Science Center in Ulm. Touristisch muss es immer heißen ‚think big’! Aber wichtig wird es sein, das Authentische an Einstein zu zeigen, die Lebenswelt seiner Familie. Die Relativitätstheorie können Sie auch in jedem anderen Ort erklären.

Ist Einstein das einzige Pfund, mit dem Ulm wuchern kann?

Im Gegenteil. Ulm hat den Spatz, den Schneider von Ulm, den Schwörmontag mit dem Schwörhaus, das Nabada, das Fischerstechen, das Donaufest. Die Stadt hat wahnsinnig viele Sympathieträger. Da können andere Städte nur neidisch werden bei diesem Überfluss an positiven Dingen. Und das Ulmer Zelt mit seinem Kulturangebot.

Und Neu-Ulm?

Neu-Ulm ist ganz klar auf dem Weg zu einer jungen Freizeitstadt mit Arena und Basketball, Kletterhalle, Kart-Bahn, Golf und neuerdings auch 3D-Bogenschießen. Viele lieben aber auch das „Bayerische“ an Neu-Ulm, die Biergärten und ihre Atmosphäre.

Und was fehlt der Doppelstadt?

Häufiger große Kongresse wären gut, etwa wie einst der Deutsche Ärztetag. In der Akquise solcher bedeutenden Tagungen und Kongresse müssen wir noch besser werden. Auch ein Hostel mit bezahlbaren Zimmern für größere Jugendgruppen wäre wünschenswert.

Haben Sie sonst noch Sorgen?

Überhaupt nicht, wir haben beim Städtetourismus in den vergangenen zehn Jahren 60 Prozent zugelegt. Es ist einfach schön, in einem wachsenden Wirtschaftssektor zu arbeiten.

Wie sehen die Urlaubstipps vom Tourismus-Profi aus? Stadt oder Strand? Entspannen oder Aktivurlaub?

Wir bevorzugen eine Kombination aus Erholungsurlaub mit Strand und Natur sowie aus aktiven kulturellen Entdeckungen mit Begegnungen mit der einheimischen Bevölkerung. Bei mir waren das in den letzten Jahren Irland, USA, Frankreich, Italien und die Berge. Ich mache lieber Stadt- und Kultururlaub als Strand; Fernreise nur selten.