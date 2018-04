Wirkstoffe Frühlingsgefühle: „Testosteron erhöht das Balzverhalten“

Ulm / Tanja Miller

Bei den Frühlingsgefühlen spielt ein „ganzes Orchester an Hormonen“ auf, sagt Prof. Jan Tuckermann. Sie steigern das Interesse am anderen Geschlecht.

Endlich werden die Tage länger, und die Sonne kommt öfters zum Vorschein. Sie lockt uns wieder mehr nach draußen. Schuld daran sind die Frühlingsgefühle, die unseren Hormonhaushalt kräftig aufmischen. Warum das so ist und wie dabei unser Körper beeinflusst wird, erläutert Prof. Jan Tuckermann (48) von der Universität Ulm.

Warum gibt es die so genannten Frühlingsgefühle?

Jan Tuckermann: Die Frühlingsgefühle gibt es deshalb, weil das Frühjahr eine geeignete Zeit zur Reproduktion ist. Der Effekt tritt vor allem bei saisonal aktiven Tieren auf, da das Nahrungsangebot besser ist. Menschen lassen sich nur in abgeschwächter Form beeinflussen. Früher führten Feste zur Feier des überstandenen Winters zu verstärkten Aktivitäten.

Was löst denn diese Frühlingsgefühle aus?

In erster Linie sind diese Gefühle subjektiver Art. Sie werden wahrgenommen, weil wir nach einer Phase der Dunkelheit mehr Licht ausgesetzt sind. Dadurch schüttet der Körper bestimmte Hormone weniger und manche stärker aus. Verstärkt wird Serotonin in der Darmschleimhaut und im Gehirn produziert. Das Hormon führt zu einem verbesserten Wohlbefinden.

Welches Hormon wird weniger gebildet?

Melatonin. Das Schlafhormon entsteht im Winter in einem kleinen Organ im Gehirn, der sogenannten Zirbeldrüse. Die Sonne im Frühjahr hemmt die Bildung. Das hat Einfluss auf andere Hormone wie Testosteron bei Männern. Die vermehrte Herstellung steigert das Interesse am anderen Geschlecht. Jedoch ist diese Wirkung bei saisonalen Tieren ausgeprägter als bei uns Menschen.

Warum werden die Frühlingsgefühle mit erhöhtem Flirt-Verhalten in Verbindung gebracht?

Bei Frauen lässt sich das nicht so gut nachweisen. Der weibliche Körper bildet nicht nur Östrogen, sondern viele Hormone, die die Flirtbereitschaft beeinflussen. Bei Männern ist es hingegen einfacher: Verstärkte Testosteronausschüttung ist der Auslöser für eine erhöhte Flirt-Aktivität. Bei Tieren stimulieren sie zudem das Balzgehabe.

Was passiert in unserem Körper während dieser Jahreszeit?

Das Licht wird durch die Sehnerven an hormonbildende Zentren geleitet: an die Zirbeldrüse und die Neuronen im Hypothalamus. Diese Region im Gehirn beinhaltet viele hormonbildende Nervenzellen, die verschiedene Mediatoren ausschütten können. Dort kommt es beispielsweise zur Aktivierung von Sexualhormonen in den Geschlechtsorganen. Bei der Ausschüttung des Testosterons spielt ein ganzes Orchester an Hormonen eine Rolle.

Welche Hormone sind das und was lösen sie aus?

Im Zusammenhang mit Testosteron bildet sich Serotonin, Dopamin und Oxytocin. Dopamin ist wichtig, um das Belohnungssystem zu aktivieren; es motiviert den Menschen, neue Ziele zu erreichen. Oxytocin ist ein Paarbindungshormon, was wichtig für die Bindung zwischen Mutter und Kind, aber auch für die Bindung zum Partner ist. Es löst zudem Sehnsucht nach jemandem aus. Gerade bei monogamen Spezies ist es besonders aktiv. Dieses Konzert an Hormonen wird im Frühling noch mal besonders durch die vermehrten Sonnenstrahlen aktiviert.

Welchen Nutzen haben Frühlingsgefühle?

Evolutionär gesehen soll damit die Art erhalten und die richtige Saison zur Fortpflanzung erwischt werden. Zudem sind sie sozial nützlich, damit das Zusammenleben verbessert wird. Unter dem biologischen Aspekt betrachtet, fördern sie soziale Interaktionen und dämmen Konflikte.

Wie beeinflussen die Frühlingsgefühle die Gesundheit?

Die verstärkte Aktivität, die durch diese Gefühle erreicht wird, ist wichtig für den Energiehaushalt. Wir haben das Problem, dass wir uns zu wenig bewegen und zu viel essen. Evolutionär ist der Körper eher auf eine Situation mit limitiertem Nahrungsangebot angepasst und nicht auf den heutigen Überfluss. Die Menschen nehmen zu viel fetthaltige Nahrung zu sich, und durch die verminderte Bewegung entstehen Krankheiten wie Fettleibigkeit oder Diabetes. Entgegenwirken kann man dem durch vermehrte physische Aktivität. Zudem lassen sich sämtliche Krankheitsbilder wie Depressionen verbessern. Selbstmord­statistiken belegen ferner, dass Leute im Frühling weniger anfällig sind.

Inwiefern kann der positive Zustand verstärkt werden?

Sobald das Wetter gut ist, tummeln sich an der Donau wieder Menschen. Sonnenstrahlen sind also gut, genauso wie Sport. Das schüttet endogene Endorphine aus.

Können solche Gefühle auch anders aktiviert werden?

Synthetische Substanzen spielen eine Rolle. Zum Beispiel wirkt LSD ganz ähnlich wie Serotonin. Wenn man sich Hormone zufügt, geht es einem aber auch nicht wirklich besser. Es ist nämlich sehr schwierig, die richtige Konzentration im richtigen Augenblick zu treffen.