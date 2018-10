Unwetter Stadt Ulm will sich gegen Hochwasser wappnen

Ulm / cst

Die Furcht vor Starkregen ist groß im Stadtgebiet, vor allem dort, wo innerhalb von zwei Jahren – im Mai 2016 und im August 2018 – schon zweimal die Keller vollliefen und Straßen überschwemmt waren wie in Einsingen und am Kuhberg. „Die Verwaltung wird sich in den nächsten paar Jahren überlegen, welche geeigneten Schutzmaßnahmen es gibt“, sagte Oberbürgermeister Gunter Czisch am Samstag beim Stadtteilspaziergang in Grimmelfingen.

Ebenso stehe die Frage im Raum, „ob es uns gelingt, die Art der Landwirtschaft zu beeinflussen“. Denn Ende August hatte der Starkregen in Ermingen vor allem die lockere Erde von frisch angelegten Feldern mit fortgeschwemmt. Czisch betonte aber auch, „dass keine Kanalisation solch einen Starkregen packt“. Erst recht nicht, wenn Hagelkörner und abgeschlagene Blätter die Straßenabflüsse verstopfen. Derzeit werde als sichtbare Maßnahme der Rötelbach in Einsingen „ausgeputzt“. Das eigentliche Starkregenmanagement, auch bezüglich wirkungsvoller Regenrückhalteflächen, sei aber noch in den Anfängen.

