Privatbank „Sparen allein reicht nicht“

Ulm / Frank König

Angesichts der wechselvollen Finanzmärkte sieht sich die Fürstlich Castell’sche Bank in ihrer Vermögensverwaltung bestätigt, die auf pauschale Mandate setzt, so dass die Bank selbst alle Entscheidungen über die Anlage trifft. „Die Märkte sind alles andere als einfach“, sagte der Vorstandschef der 244 Jahre alten Würzburger Privatbank, Sebastian Klein, bei einem Besuch in der Niederlassung am Weinhof. Wenn es einen „Event“ am Markt gebe, der die Kurse abstürzen lässt, und zig Leute auf einmal anrufen, könne man natürlich nicht alle Anfragen gleichzeitig behandeln.

Daher setzt die Bank auch auf ihre Fonds mit unterschiedlichem Risikoprofil, die in den Kategorien defensiv, ausgewogen, dynamisch – hier mit 15 Prozent Aktienquote – nach Kosten immerhin zwei bis drei Prozent abwerfen. Die Fonds stehen – wie die neue digitale Anlageverwaltung „Castell Insight“ – dem breiten Publikum offen, während die Bank sich ansonsten an reiche Anleger und vor allem mittelständische Unternehmerfamilien wendet.

Die Ulmer Niederlassung mit ihrem Leiter Frank Hurler und drei Vermögensverwaltern macht derweil Fortschritte auf dem Weg zu einem verwalteten Vermögen von 200 Millionen Euro, das man 2021 erreichen möchte. Hurler sagte, man sei im Rahmen eines organischen Wachstums zuletzt bei 175 Millionen angekommen.

Keine Angst vor Trump

Klein zeigte sich zuversichtlich, dass die Finanzwelt auch angesichts der Handelszölle von US-Präsident Trump und neuen euro-kritischen Regierung in Italien im Lot bleibt. Trump müsse angesichts der Aktien-Sparpläne der Amerikaner auf die Kapitalmärkte Rücksicht nehmen. Mit Italien seien die wirtschaftlichen Verflechtungen zu stark für einen Ausstieg aus dem Euro. Es gelte daher die Devise: „Keine Angst.“

Mehr Vorsicht herrscht freilich bei der Bank selbst, die 2017 durch den Betrugsfall eines Mitarbeiters erschüttert wurde und dafür sechs Millionen Euro zurückstellen musste. Der Vorfall sei aber lückenlos aufgeklärt, versicherte Klein. Das Ergebnis beträgt nunmehr 2,3 Millionen Euro. Der Jahresbericht zeigt die Bedeutung der Provisionen auf, die auf 16,5 (14,8) Millionen zugelegt haben, während der Zinsüberschuss auf 14,8 (17,4) Millionen zurückging.

Auch für Kleinanleger hat Klein immer einen Tipp parat. Die Zinsen werden aus seiner Sicht nie mehr auf das Niveau vor der Finanzkrise steigen. Seine Schlussfolgerung: „Man kann nicht nur sparen“ – sondern sollte vielmehr in „homöopathischen“ Dosierungen auch Aktien beimischen.