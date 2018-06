Rock of Ages „So viel Sex, Drugs & Rock’n’Roll gabs in Ulm noch nie“

Ulm / Harald John

Bei der Premiere von „Rock of Ages“ im Theater Ulm zeigen sich die Besucher begeistert. Minutenlang gibt es stehende Ovationen.

Wir rocken das Premierenpublikum“, hatten sich Biene, Patricia, Pavla und Odette schon in der Pause vorgenommen und mit kühlem Prosecco versorgt. Doch das fröhliche Quartett aus Ulm musste die Stimmung nicht noch anheizen, das Ulmer Theater tobte auch so beim Auftakt des Broadway-Musicals „Rock of Ages“ am Donnerstagabend. Während draußen auf der Olgastraße schwüle 28 Grad herrschten, kochte der Saal. „So eine Premiere habe ich noch nie erlebt“, sagte Reinhold Eichhorn von den Freien Wählern und langjähriger Theaterbesucher. „Der Saal rockt!“

Alexander Wetzig brachte die Stimmung der allermeisten Besucher präzise auf den Punkt: „Geil!“ Der Alt-Baubürgermeister, der in Lederjacke gekommen war, euphorisch: „Die rocken das Theater! Geil!“ Architektin Carmen Mundorff unterstützte: „Es macht einfach riesig Spaß.“ Damit trafen die beiden die Stimmung des überragenden Teils des Publikums, das schon die Auftaktaufforderung „Rock-City Ulm“ mit lauten Applaus bedachte. Beim Finale, dem Happy-end mit allen schillernden Klischees vom ewigen Fortleben des Rock’n’Roll, einsichtigen Investoren, gefallenen und geretteten Mädchen bis zur ganz großen Hollywood-Liebe folgte rhythmisches Klatschen auf jubelnden Applaus, „Zugabe“-Rufe auf minutenlange Standing Ovations und wieder frenetisches Klatschen. Ein gutes Rock-Konzert endet nicht anders.

Bei der anschließenden Abkühlung auf der Terrasse freute sich OB Gunter Czisch: „So viel Sex, Drugs & Rock’n’Roll gabs noch nie hier in Ulm.“ Das sahen auch Gold-Ochsen-Chefin Ulrike Freund und ihr Mann Ekkehard „Ekki“ Freund so: „Das ist die Musik unserer Jugend“, sagten sie mit leuchtenden Augen.

Auch medizinische Koryphäen wie Prof. Klaus-Michael Debatin von der Uni-Kinderklinik und Prof. Guido Adler, Ex-Leiter der Heidelberger Uni-Klinik, zeigten sich in Rock-Stimmung. „Wie in unserer Jugend“, freute sich Debatin. „Nur ohne Crystal Meth“, lachte Adler. Debatins Fazit: „Einfach ein super Abend!“

Feuchts Geburtstagsständchen

Nicht ganz einig zeigten sich Apotheker Timo Ried und Ehefrau Brigitte. Während sie „total Spaß“ hatte, machte ihr Mann „gewisse Längen am Anfang“ aus. Ob sie sich öfter uneinig sind? „Immer“ lachten beide. Sehr einig zeigten sich Elisa Bishop und Matti Klein, beide aus Berlin und mit ihren Hüten ein Blickfang. „Musikalisch ist das allerbeste Unterhaltung“, zeigte sich die beiden aus dem Musikbusiness beeindruckt.

Etwas reservierter war Helga Malischewski von den Freien Wählern: „Das gefällt jungen Leuten“. Doch ausgerechnet die sahen es anders. Der Kommentar von Katharina, Santiago und Wintane aus Neu-Ulm lautete knapp: „Zu laut, zu plump, zu pfffff ...“

Einem fiel sichtlich ein Stein vom Herzen angesichts der Begeisterung. Sponsor Walter Feucht hatte zuvor ein wenig gezittert, ob das Premierenpublikum mitziehen würde. „Wir haben Ulm gerockt“, sagte er nach der Vorstellung begeistert. „Das hat’s hier noch nie gegeben.“ Als um Mitternacht das Ensemble dem Geburtstagskind ein Ständchen brachte, kam Musical-Fan Feucht aus dem Strahlen nicht mehr heraus.