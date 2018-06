Musical „Rock of Ages“: Die 80er zum Knutschen

Ulm / Jürgen Kanold

Nicht die vertraute Stimme Tini Prüferts weist den Zuschauer höflich darauf hin, das Handy auszuschalten, sondern Udo Lindenberg rotzt diesmal das Publikum aus dem Off an: „Yeah!“ Und er verspricht der „Rock-City Ulm“ eine „Hammer-Story“ voller Exzesse und Dekadenz. Einige Premieren-Abonnenten wähnten sich an diesem denkwürdigen Abend noch öfter im falschen Film. Auch weil Sitznachbarn in Lederkluft erschienen und fanatische Rockkonzert-Atmosphäre vom ersten Heulen der E-Gitarre Yasi Hofers an herrschte.

Es war die mitreißende Premiere von „Rock of Ages“, mehr noch: die deutschsprachige Erstaufführung des Musicals von Chris D‘Arienzo, das am Broadway in der Originalproduktion 2328 Vorstellungen erlebt hat. Der Unternehmer Walter Feucht, der enge Kontakte zur Musical-Szene pflegt und schon auf der Wilhelmsburg fürs Theater so manchen Cast und teure Technik-Extras sponserte, hat dieses überregional plakatierte und beachtete Event ermöglicht.

Udo nölt übrigens nicht wirklich zu den Ulmern, es ist ein Stimmenimitator. Auch sonst ist zunächst mal nichts echt: „Rock of Ages“ ist ein Jukebox-Musical, das zahlreiche Hits der 80er Jahre recycelt, covert, und zwar in Arrangements von Ethan Popp: von Twisted Sisters „I Wanna Rock“ bis Journeys „Don’t Stop Believin’“, von Starships „We Built This City“ bis Whitesnakes’ „Here I Go Again“. Das garantiert bei einer Top-Band um Ariane Müller, die mächtig Druck macht, und einem Gast-Aufgebot von Musical-Spezialisten allemal einen tollen Retro-Abend, den nicht nur Ü-50-Jährige mit einschlägiger Vergangenheit feiern. Dass in diesem Musical schon geträumte Träume beschworen, dass sehr theatralisch alle Klischees von Sex, Drugs and Rock ‘n‘ Roll aufgetürmt werden, ist aber nicht nur Programm, sondern auch ironisches Spiel, ein Comedy-Spaß.

Träume, Musik und Comedy

Die Geschichte ist eher simpel: Furchtbar naives Girl trifft Boy – Drew will Rockstar werden, putzt aber zunächst noch am Sunsetstrip in Los Angeles, im legendären, aber vor der Pleite stehenden Live-Club „Bourbon Room“ das Klo. Das Bühnenbild von Britta Lammers fällt derart überzeugend aus, dass man den Pisse-Gestank fast in der Nase hat. Dann gibt‘s in der Lovestory die nötigen Missverständnisse, Drew glaubt, dass seine Sherrie vom abgetakelten Superstar Stacee Jaxx flachgelegt worden ist und sie ihn später auch als Table-Dancerin in Mothers (klasse Soul-Röhre: Christina Fry) Venus-Club bedient.

Naturgemäß rocken sich alle zum Happy End, auch im zweiten Handlungsstrang: Bauunternehmer Klineman (Gunther Nickles) korrumpiert den Bürgermeister (Johnny Warrior), den Sunsetstrip für eine Einkaufsmeile abzureißen, Stadtplanerin Regina (Maren Kern) kämpft mit tanzenden Flower-Power-Groupies (Choreografie: Damien Nazabal) dagegen und hilft auch Klinemans untergebuttertem Sohn Frantz – John Davies legt eine furiose Rollschuh-Nummer hin.

Ja, und dann finden sich auch, glücklich schwul, „Bourbon“-Besitzer Dennis Dupree und seine rechte Hand Lonny. Der aber ist, großartig gespielt von Henrik Wager, viel mehr in diesem Musical: der Erklärer, das Faktotum, das überall auftaucht, die Szenen kommentiert, herrlich den drohenden Kitsch bricht. Alles ist Theater im Theater, und offenbar besonders im Rockgeschäft. Regisseur Arthur Castro baute jede Menge Gags ein, die deutschen Dialoge von Holger Hauer sind erstaunlich flüssig, pointiert.

Gesungen wird auf Englisch: Sascha Lien verkörpert den Drew als Nachwuchshoffnung fantastisch, Navina Heyne besitzt für die Sherrie alle Musical-Power, Thomas Borchert genießt sichtlich seine parodistische Rolle als Stacee, als legendärer, federngeschmückter Häuptling des Rock: mit Bon Jovis „Wanted Dead Or Alive“. Und Intendant von Studnitz kriegt eine selbstverliebte Abschiedsnummer und gibt authentisch den gruftigen, sich irgendwie überlebt habenden Rock-Patriarchen mit Langhaarperücke, der am Ende auf der Abrissbirne als Engel von der Decke schweben darf.

Und von Studnitz hat einen wunderbaren Satz: „Lonny, hol’ den Nebelwerfer!“ Wobei man aber klar, unbenebelt sagen kann: „Rock of Ages“ ist eine begeisternde Musical-Show. Standing Ovations.