Am 25. Juli 2019 beginnt um 14 Uhr in Laichingen die zweite Auflage des Festivals. Der Veranstallter rechnet mit bis zu 12.000 Besucher.

Das regionale Drei-Tages-Festival in Laichingen geht dieses Jahr schon in die zweite Runde. Dieses Jahr rechnen die Veranstalter mit rund 12.000 Besucher. Damit das Festival ohne Zwischenfälle verläuft, gab es mit den Behörden ein ausgearbeitetes Sicherheitskonzept.

Freiwild: Rock dein Leben Gemeinderat soll sich mit „Grauzone“ beschäftigen Fraktionsvorsitzende Gisela Steinestel will Festival Rock dein Leben, bei dem „Freiwild“ auftritt, in Laichingen zum Thema machen.

Infos zur Anfahrt

Am besten und einfachsten erreicht ihr das Festival mit dem Auto. Für euer Navi gebt ihr folgende Adresse ein: Westerheimerstraße, 89150 Laichingen.

Wenn ihr aus Richtung Stuttgart kommt:

Autobahn A8 - Ausfahrt 59 Mühlhausen im Täle dann auf die

B 466, im Kreisverkehr rechts auf die

L 1200 bis Wiesensteig, dort links auf die

L 1236, Westerheimer Straße.

Auf der L 1236 durch Westerheim Richtung Laichingen.

Auf L1236 weiter bis zur Besuchereinfahrt zum Festival-Gelände. Kommt ihr von Ulm nehmt ihr die Autobahnausfahrt:

61 Merklingen und fahrt rechts auf die

L 1230, im Streckenverlauf geradeaus auf der

L 230 weiter, rechts abfahren auf die

L 1236 Richtung Laichingen auf dieser durch die Stadt immer den Flugplatzschildern folgen bis zur Besuchereinfahrt zum Festival-Gelände.

Die Zufahrt zum Festival-Gelände findet ausschließlich über die L1236, der Westerheimer Straße statt.

„Rock dein Leben“ in Laichingen Bis zu 12.000 Besucher zu Rock-Festival erwartet Am Donnerstag beginnt in Laichingen die zweite Auflage des Festivals „Rock dein Leben“. Zuvor hatte es Protest gegeben.

Camping auf dem Gelände

Das Zelten im Bereich des Tagesparkplatzes und wildes Campen ist nicht erlaubt. Auf dem gesamten Gelände herrscht Glasverbot. Genauso wie offenes Feuer. Strom- und Wasseranschluss stehen nicht zur Verfügung.

Das Rauchen in den Waldzonen ist ebenfalls verboten. Zum Grillen auf dem Campingplatz könnt Ihr gerne Einweggrills oder 3-beinige Grills benutzen. Einweggrills müssen auf einer nicht brennbaren Unterlage stehen. Gaskocher müssen technisch einwandfrei sei. Gasgrills dürfen, sofern sie technisch einwandfrei und dem derzeitigen Stand der Technik entsprechen, verwendet werden. Beim Einlass auf das Gelände wird pro Person ein Müllpfand von 5 Euro fällig. Ihr bekommt dafür einen Müllsack und eine Pfandmarke. Bei Rückgabe eines gut gefüllten Müllsacks und der Pfandmarke erhaltet an den Müllsammelstellen euer Pfandgeld zurück.

Rock dein Leben Laichingen 2019 Attacke auf Firma von „Rock-dein-Leben“-Veranstalter Mitarbeiter des Veranstalters von „Rock dein Leben“ sind von Unbekannten angegriffen worden. Der Veranstalter vermutet ein politisches Motiv.

Hier findest du den Geländeplan

So wird das Wetter

Am Donnerstag werden Temperaturen von bis zu 36 Grad erwartet, am Abend sinken die Werte auf 22 Grad. Auch am Freitag brennt gnadenlos die Sonne vom Himmel, dabei werden und die 35 Grad erreicht. Der Samstag und Sonntag werden etwas kühler und vereinzelt gibt es Schauer und Gewitter.

Das könnte dich auch interessieren

Capos Größenwahn Andenken von Dieter „Capo“ Zauners Grab gestohlen Am 10. Juli 2018 starb Kult-Wirt Dieter „Capo“ Zauner. Nun, ein gutes Jahr danach, wurde von seinem Grab ein Andenken gestohlen.