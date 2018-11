Humor „Permanent Panne“: Markus Krebs im Roxy

Ulm / Christoph A. Schmidberger

„Weißt Du, was peinlich ist? Wenn Du mit einer Morgenlatte gegen die Wand läufst und Dir die Nase brichst.“ „Opa, komm’ schnell, Fußball fängt an! – Wer spielt denn? – Österreich-Ungarn – Gegen wen?“ Das sind nur zwei Kostproben aus dem „Witze-Ranking“ von Markus Krebs, das der Duisburger Stand-Up Comedian im Roxy präsentierte. Nicht gerade subtil, dafür kollektiv zwerchfellerschütternd und „Permanent Panne“, wie sein Programm heißt.

Der 48-Jährige mit Kugelbauch, Wollmütze und Sonnenbrille war 2011 Sieger des ersten, bei RTL ausgestrahlten „Comedy Grand Prix“. Danach ging es durch einschlägige TV-Formate wie „TV Total“, „Sträters Männerhaushalt“ oder die Sendungen von Bülent Ceylan und Cindy aus Marzahn. Damit ist die Marschrichtung klar: Krawall-Comedy mitten aus dem Alltag. Und der findet bei Krebs irgendwo zwischen „Hartz-IV-Wohnung“, Kneipe und „Tourette-le-mar“ statt.

Viel eigene Erfahrung lässt Krebs einfließen, als gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann, stellvertretender Baumarktleiter und Ex-Fußball-Hooligan des MSV Duisburg, dem er noch heute die Stange hält. Krebs zuhören ist wie mit ein paar ollen Kumpels in einer miefigen Pinte abhängen. In der Glotze Fußball, Bier und Zigaretten am Tisch, anzügliche Sprüche über die junge Bedienung.

Eine ziemlich trostlose Angelegenheit, wäre Krebs nicht so ein begnadeter Witze-Erzähler. Eine Rahmenhandlung gibt es nicht, Spaßliedchen schon gar nicht. Ein Mann und viele Witze – aber das kann er wie kein zweiter. Das Publikum bebt, spendet tosenden Applaus. Gesetzte Männer prusten, wenn Krebs seine schlüpfrigen Geschichten zum Besten gibt. Nur Politik und Religion gebe es bei ihm nicht, sagt er. Dafür wird es gegen später politisch vorgeblich so inkorrekt, dass er die Presse verschwörerisch auffordert wegzuhören. Dabei ist Markus Krebs genauso harmlos wie Tom Gerhardt, der zotigen Ruhrpott-Humor salonfähig machte.