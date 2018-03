Kunst „Natur und Landschaft“ bei Pro Arte

Ulm / Otfried Käppeler

Natur und Landschaft gehören zu einer positiv konnotierten Vorstellungs-Welt. Wir halten sie für absolut schützenswert, ruinieren sie aber zugleich rücksichtslos. In diesem Spannungsfeld stehen die Bilder zum Thema, die in der Galerie der Kunststiftung Pro Arte vier Künstlerinnen der Gruppe „planet solitude“ zeigen; alle vier leben in München.

Die in Finnland geborene Anna Kiiskinen folgt einer naturnahen Abbildung, wenn sie feingliedrig aufgebaute Baumkronen zum Teil weiß verfremdet malt. Auffallend ist, dass die Äste und Blätter eher einer Struktur als der Natur folgen und die Malerei plan angelegt ist. Das hat schon eine Tendenz ins Abstrakte. Dagegen wirken die dunkel gehaltenen Fotos der in Japan geborenen Yukara Shimizu auf den ersten Blick fast romantisch. Doch das verlieren die Flussläufe mit Uferlandschaft schnell, wenn sich bei genauerer Betrachtung schmutzige Bereiche der Natur zeigen.

Alles ist konzeptionell

Die in Australien geborene Anne Pincus entwickelt in Blau und Weiß gehaltene, verschwommen gemalte Nahansichten eines Wasserlaufs. Natur ist hier vage und stark reduzierte malerische Erscheinung, die durchaus etwas Geheimnisvolles in sich birgt und auf die Vorstellung des Betrachters baut. Kein Landschaftspano­rama, aber ein Panorama der Vielfalt, welches Landschaft und Natur in sich birgt, präsentiert Theresia Hefele mit einer Vielzahl von kleinen Bildchen, die eine Wand der Galerie im Kornhauskeller überziehen. Natur und Landschaft heute ist alles: Geschichte, Kitsch, Tiere, fremde Welt und Sehnsuchtsort.

Natur und Landschaft bearbeiten alle vier Künstlerinnen konzeptionell, nichts ist nur Landschaft. Problematisch wird es dann, wenn etwa in Yukara Shimizus Serie „Garten“ das Morbide allzu schön und insgeheim gefeiert wird.

Info Die Schau „planet solitude“ läuft bis 19. Mai: Di-Fr 14-18, Sa 11-14 Uhr).