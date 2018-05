DZM „Nach dem Fest ein Fest. Grenzgänger“ im DZM

Ulm / Tanja Miller

Ein langer Tisch, gestaltet aus Eisenbahnschwellen, steht im Foyer des Donauschwäbischen Zentralmuseums (DZM). Er ist rechts und links mit weißen Tellern und lyrischen Reisezitaten gedeckt, dahinter steht ein Gemälde eines scheinbar endlosen Gangs. „Nach dem Fest ein Fest. Grenzgänger“ heißt die Installation. Die aus Offenbach stammenden Künstler Katharina und Sven Eismann und Hagen Bonifer thematisieren Migration am Beispiel einer Flucht aus Rumänien.

Der Begriff „Grenzgänger“ sei aus heutiger Sicht positiv, sagte Henrike Hampe, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin des DMZ zur Eröffnung. „Das sind Menschen, die regelmäßig über offene Staatsgrenzen pendeln.“

Die Zitate der Installation, die von der Lyrikerin Katharina Eismann stammen, erzählen etwas anderes. Sie verarbeiten die Geschichte ihrer Familie: Während der Ceausescu-Diktatur 1989 floh ihr Cousin nach einem Kirch­weih-Fest mit dem Dorfpfarrer und 29 jungen Erwachsenen aus dem rumänischen Banat. Die Dichterin stellte fest: Die neue Freiheit ist ein Fest.

Auf dem Tisch, der aus 18 Bohlen besteht, wird diese Flucht lyrisch verarbeitet. Eismann verarbeitet zusätzlich eigene Eindrücke aus ihrem Leben und von einer Rumänien-Reise mit ihrem Mann Sven. Er, ein Tischler und Installationskünstler, hat die Tafel aus Eichenbohlen von Gleisen als „Symbol für Aufbruch und Fortbewegung“ gefertigt – und als Bezug auf Migration. Das Thema verarbeitete auch der Maler und Bühnenbildner Hagen Bonifer. Er schuf die Gemälde, die am Ende der Tafel stehen.

Neben dem Tisch laden bearbeitete Holzhocker zu Gesprächen ein. „Die Menschen sollen in einen Dialog treten und Geschichten erzählen“, sagte die Lyrikerin. Migranten sollen sich also nicht von ihrer neuen Heimat isolieren, sondern in einen Austausch treten.

Info Die Installation ist bis 22. Juli im DZM zu sehen.