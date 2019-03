Premiere „Mutzky & the MENdolines“ in der Theaterwerkstatt

„Mutzky & the MENdolines“ in der Theaterwerkstatt

Ulm / Amrei Groß

„Män­nerge­schichten“ erzählen Uwe Nepomutzky, Peter Anthony Siegel und Ivan Antonic am Samstag: Als Mutzky & the MENdolines feiern die drei in der Theaterwerkstatt Premiere mit einem musikalisch-literarischen Programm. Uwe Nepomutzky spricht über sein neuestes Projekt.

Ihr Programm ist mit „Männergeschichten“ überschrieben. Was hat das Publikum zu erwarten?

Uwe Nepomutzky: Ich habe mich gefragt, was Männern in ihrem Leben so mit Frauen passiert – von den ersten Begegnungen als Kind bis zu den Erlebnissen im hohen Alter. Wir zeigen quasi die ganze Vielfalt – freudvoll, lustvoll und auch mal schmerzhaft. Ich freue mich sehr, dass ich mit Peter Anthony Siegel und Ivan Antonic zwei tolle Musiker begeistern konnte. Dadurch können wir Lieder, Gedichte und Erzählungen präsentieren.

Ihr musikalisch-literarisches Spektrum umfasst unter anderem Songs und Texte von Udo Lindenberg, Rammstein und Bertolt Brecht. Wie passt das zusammen?

Rammstein haben zum Teil sehr lyrische, wirklich gute Texte, die perfekt zu den „Männergeschichten“ passen: „Roter Sand“ zum Beispiel. Oder „Rosenrot“. Von Brecht habe ich die „Erinnerung an Maria A.“ ausgewählt, weil sie so schön die Vergänglichkeit der Liebe zeigt. Und von Udo Lindenberg „Ich lieb’ dich überhaupt nicht mehr“. Die größte Lüge im Trennungsschmerz.

Sie haben sich in der Vorbereitung viel mit den ganzen Missverständnissen und der Frage beschäftigt, warum Beziehungen immer wieder scheitern. Haben Sie eine Antwort gefunden?

Ich werde es mir nicht anmaßen, zu sagen, das ist der Grund, aus dem Männer und Frauen nicht miteinander können. Aber es war spannend, die vielen unterschiedlichen Blickwinkel kennenzulernen. Jeder meint, er sei im Recht und aus seiner Sicht ist er es auch. Die Kunst ist der Perspektivwechsel, die Sache mit den Augen des anderen Geschlechts zu sehen.

Dann kommen auch Frauen zu Wort?

Nein. (Stockt) Das sind tatsächlich alles Männer. Da hätte ich echt . . . Das ist ein guter Hinweis!

Info Mutzky & the MENdolines feiern am Samstag, 20 Uhr, in der Theaterwerkstatt Premiere. Karten unter Telefon 07348/40 85 96.