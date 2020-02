Wenn es um die Ulmer Musikszene geht, ist Jenz Keller Experte. Seit fast zehn Jahren spricht der 54-Jährige in seiner wöchentlichen Radiosendung „Music in Ulm“ mit lokalen Musikern, Bands und Kulturkennern. Nach 500 Folgen ist jetzt Schluss. Am Montag, 9. März, 19 Uhr, läuft Kellers Abschie...