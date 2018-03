Theater Ulm „Motezuma“: Krimi aus dem Notenarchiv

Ulm / Jürgen Kanold

Vor 25 Jahren trat Montezuma, der Aztekenkönig, schon einmal im Theater in Ulm auf: in weiblicher Gestalt, gesungen von der Sopranistin Angela Denoke in einer spektakulären Aufführung von Wolfgang Rihms modernem Musiktheater „Die Eroberung von Mexiko“. Jetzt fehlt das „n“, und die nach dem Herrscher Motecuhzoma Xocoyotzin, der im März 1519 auf den spanischen Eroberer Hernando Cortéz traf, benannte Oper „Motezuma“ von Antonia Vivaldi ist bereits 285 Jahre alt. Aber trotzdem ziemlich neu. Die Wirkungsgeschichte dieser Oper, die heute Abend im Großen Haus in der Regie Antje Schupps Premiere feiert, ist allein schon ein Drama.

„Motezuma“ ist tatsächlich eine Opern-Ausgrabung, wie man gerne sagt. Bekannt war nur das Libretto von Girolamo Alvise Giusti gewesen, dann fand der Musikwissenschaftler Steffen Voss die Noten im Jahre 2002 im Archiv der berühmten Berliner Sing-Akademie unter 5000 Partituren. Eine Sensation. Wobei das Material unvollständig ist, nur 17 der ursprünglich 28 Arien und keine Rezitative umfasst. Carl Friedrich Zelter, Komponist, Goethe-Freund, Mendelssohn-Förderer und Leiter der Sing-Akademie (1758-1832), hatte die „Motezuma“-Handschrift erworben. Dieses Archiv aber galt seit dem Zweiten Weltkrieg als verschollen und wurde erst 1999 durch ein Forscherteam der Harvard-Universität um Christian Wolff in Kiew wiederentdeckt, wohin die Sowjet-Truppen die „Beutekunst“ gebracht hatten.

2001 gab die Ukraine das Archiv der Sing-Akademie in 241 Kisten mit mehr als 260 000 Autografen, Abschriften und seltenen Notendrucken mit handschriftlichen Widmungen zurück. Die Bestände sind seither im Musik-Lesesaal der Staatsbibibliothek Berlin (Unter den Linden) einsehbar. So weit, so gut: Aber dann wollte die Sing-Akademie damals natürlich ihren Vivaldi-Schatz auch prominent aufführen – am liebsten an der New Yorker Metropolitan Opera.

Doch der Dirigent Federico Maria Sardelli brachte eine szenische Erstaufführung des Materials beim Düsseldorfer Festival „Altstadtherbst“ heraus, was einen langen Rechtsstreit mit der Sing-Akademie auslöste, die das Urheberrecht für die wiederaufgefundenen Noten für sich reklamierte. Der Bundesgerichtshof erst klärte 2009 höchstrichterlich den Streit: Entscheidend sei, ob die Partitur der 1733 in Venedig erstmals gespielten Oper „Motezuma“ damals bereits, also mindestens zu Lebzeiten Vivaldis, veröffentlicht worden ist oder nicht – wenn nicht, lägen die Aufführungsrechte bei der Sing-Akademie. Sie müsse es aber beweisen. Aber das konnte sie nicht. Das war dann ein Musterurteil für die „editio princeps“, eine Bestimmung des Urheberrechts, die besondere Schutzrechte aus der Erstveröffentlichung nachgelassener Werke herleitet.

Die Sing-Akademie gewann dann immerhin mit Alan Curtis einen Vivaldi-Spezialisten, der die „Weltersteinspielung“ von „Motezuma“ dirigierte (Deutsche Grammophon, 2006). Zusammen mit Alessandro Ciccolini schuf er eine Fassung mit im Stile Vivaldis nachkomponierten Rezitativen, auch ersetzte er einen Teil der fehlenden Arien durch andere Vivaldi-Stücke. Auf dieses Aufführungsmaterial hat nun das Theater Ulm zurückgegriffen – laut Verlag Bärenreiter/Alkor als erstes Opernhaus in Deutschland, das eine eigene Neuproduktion von „Motezuma“ herausbringt.

Wobei Antje Schupp, die in Ulm schon Mozarts „Cosi fan tutte“ und Massenets „Werther“ inszenierte, daraus eine Strich-Fassung erarbeitete, „um drei Jahre lange Rezitative“ zu vermeiden. Was sagt uns diese Oper Vivaldis heute, die nach der barocken Affekt-Dramaturgie und mit Seelen-Ausdruck von Motezuma und Cortez (genannt: Fernando) und dem bitteren Kampf der unterlegenen Aztekten gegen die Spanier erzählt – natürlich nicht historisch korrekt, dafür mit Liebes-Intrigen? „Es ist die erschreckend zeitlose Geschichte, wie Machtinteressen die Menschen steuern“, meint die Regisseurin.

Die Herausforderung sei, „die Vergangenheit in die Gegenwart“ zu holen: die blutige Kolonialisierung, den Imperialismus zu thematisieren, denn bei Vivaldi habe noch Gott jedes Tun legitimiert. Nach 25 Jahren also erneut die Eroberung von Mexiko in Ulm, diesmal mit Koloraturen-Ketten aus dem Archiv und einem Motezuma mit Bass-Stimme.