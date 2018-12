Modern Dance „Message In A Bottle“: Ein Stück übers Glück

Ulm / Claudia Reicherter

Konsumwahn, Fremdsein, Demenz, Warten und Ausgrenzung hat Domenico Strazzeri seine Strado Compagnia Danza schon im Stadthaus tanzen lassen. Aber auch den Himmel auf Erden. Zuletzt setzte sich die freie Gruppe passend zur aktuellen Ausstellung im Richard-Meier-Bau mit „Lichten Momenten“ auseinander. Nun ist der Choreograf schon eineinhalb Jahre glücklich verheiratet, und die Stadt hat den Zuschuss für seine Compagnie zwar nicht erhöht, aber auch nicht gleich wieder zusammengestrichen. Also ist thematisch das Glück an der Reihe. Ganz einfach.

Doch als er im Oktober anfing, „Message In A Bottle – Hand voll Glück“ vorzubereiten, stellte der 53-Jährige fest, dass das alles gar nicht so leicht ist. Vielmehr hatte er mit seinem euphorisch angegangenen Abend „eine harte Nuss zu knacken“. Weil Glück nichts Substantielles ist. Und zudem eine sehr individuelle Empfindung. „Für mich als Italiener ist das ein Lebensgefühl, über das ich ganz alltäglich auch mit den Händen spreche.“ So gehören minimale Gesten oder kindlich-ungeduldiges, vorfreudiges Zappeln ebenso dazu wie humorvolle bis romantische Pas de deux. Die Metapher der Flaschenpost stehe gerade für dieses Nicht-Greifbare.

Um sich auf das Thema einzustimmen, befragten die Tänzer den Sommer über andere gezielt zum „Glück“, erzählt Hanna Münch. Neben ihr, Ines Meißner, Marcella Centenero, Katharina Krummenacher und Jeff Pham ist diesmal der 27-jährige Franzose Elien Rodarel neu dabei, wie Pham Absolvent der Münchner Iwanson School of Contemporary Dance. Auch die etwa einstündige Choreografie besteht aus einzelnen Bildern. Das Panoptikum in Schwarz-Weiß-Kostümen von Christina Schlumberger auf Klänge, die der Stuttgarter João Hoyler Correia eigens dafür komponierte, auf ältere Musik zwischen Chanson und Tango – aber kein Sting! – und auf teils live rezitierte Texte werde „für den Einen so und für den Anderen so ausgehen“, mutmaßt Strazzeri. Ganz offen.

Termine Premiere ist am 30. Dezember, 20 Uhr, weitere Termine: 31. Dezember, 19 Uhr, sowie 3.-6., 9.-13. Januar, 20 Uhr.