Ausstellung „Lichte Momente“ im Stadthaus

Ulm / Magdi Aboul-Kheir

Ein weißer Stoffschlauch hängt von der Decke des Stadthaussaals, in ein Eck ist ein Laken gespannt, auf dem Boden liegt ein Stoffkokon. Und plötzlich tut sich etwas – Licht und Leben erscheinen. Von innen beleuchtet und betanzt werden die engen, aber elastischen Stoffräume, zu Jürgen Grözingers perkussiver Musik. Ein Spiel der Konturen und Silhouetten, bis die Tänzerinnen und Tänzer heraustreten auf die Bühne, die Bewegungen intensiver werden und die Beats härter. „Weiß, sonst nichts!“, deklamiert Hanna Schölzel, „allenfalls ein Schimmerlicht.“

Mit der Performance der Strado Compagnia Danza zur Ausstellungseröffnung von „Lichte Momente“ ist man gleich mittendrin in dieser Geburtstagsschau: Bewegung und Energie bringen das Licht zum Fließen; Raum und Zeit verleihen ihm Wirkung.

Es war ein lichter Moment für die Stadt Ulm, als das Stadthaus vor 25 Jahren eröffnet wurde, sagte Oberbürgermeister Gunter Czisch, der aber auch an die Kontroversen zuvor erinnerte. Doch seitdem halten die lichten Momente an. Klar, ­Richard Meiers Stadthaus-Bau sei selbst ein Kunstwerk, und es brauche eine kunstvolle Ader, um es zu bespielen. Aber genau das gelinge Leiterin Karla Nieraad und ihrem Team hervorragend.

Das wichtigste Element

Nieraad, die schon 1993 die Eröffnung mitorganisiert hat und seit 2004 Stadthausleiterin ist, hat die Geburtstagsausstellung mit ihren erfahrensten Mitarbeitern gestaltet: Kurator Raimund Kast und Neue-Musik-Festivalleiter Jürgen Grözinger sind seit 1995 dabei, Choreograf Domenico Strazzeri ist seit 2001 im Team.

Für die Schau haben sie sich also an ein Thema gewagt, das direkt auf die Architektur Bezug nimmt. Man könnte sogar sagen, Licht sei das wichtigste Elemente in Richard Meiers Gebäuden, erläuert Karla Nieraad, wichtiger noch als das Geometrische und die Farbe Weiß. Das Paradoxe daran: Der Meier-Bau ist derart lichtdurchflutet, dass das Thema Licht nicht eben einfach zu inszenieren ist.

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht einmal mehr Fotografie. So hat das Stadthaus Jürgen Grözinger im Januar und Februar nach Island geschickt: also zu der Jahreszeit, wenn der Polartag beginnt und das Licht endlich zurückkehrt. Grözinger wiederum ist nach Ulm zurückgekehrt (nachdem er in einer Kajüte einen mehrtägigen Schneesturm überstanden hatte) mit Landschaftsaufnahmen aus dem abgelegenen Nordwesten der Insel: Buchten, Kliffs, dunkle Strände, Lavafelder. Mal melancholische, mal dramatische Naturaufnahmen mit grauen, beigen, blauen Farbtönen, aber auch vielen Arten von Weiß.

Die vielleicht eigenartig reizvollsten Bilder der Schau stammen von Ralf Peters. Der Hamburger hat im Winter Bäume mit lichtstarken Taschenlampen angeleuchtet und sie dann langzeitbelichtet fotografiert. Die Aufnahmen der Serie „Night/Colors“ haben eine dunkelromantische Aura, geradezu unwirklich – weil das Licht einen Eindruck von Lebendigkeit herstellt. Auch wenn der Göppinger Klaus Heider mit der Taschenlampe abstrakte Zeichen in dunkle Räume malt, entstehen die Bilder erst mittels Licht und Zeit.

Mit ihrer letzten Arbeit ist die 2017 verstorbene Stuttgarter Bühnen- und Lichtbildnerin Rosalie in der Ausstellung vertreten: mit der für die Elbphilharmonie entwickelten Lichtklang-­Skulptur „Mahler 8“ – keine Musik-Illustration, keine synästhetische Annäherung, sondern ein Wahrnehmungsspiel.

Natur und Technik

Annäherungen an Naturphänomene sind im dritten Obergeschoss versammelt (neben Aufnahmen Klaus Heiders aus dem Pantheon in Rom). Der in Berlin lebende Weißrusse Andrei Loginov hat in Lentikular-Technik Bienenwaben fotografiert: 30 bis 40 Aufnahmen, die übereinander gelegt werden, wodurch ein 3D-Effekt entsteht; es sind Naturobjekte, die auf diese Weise geradezu artifiziell wirken. Peter Bialobrzeski hat in asiatischen Metropolen fotografiert, in denen durch künstliche Beleuchtung die Nacht zum Tag gemacht wird – was zu übermäßigem Pflanzenwachstum führt. Und Julius von Bismarck hat sich im venezolanischen Dschungel fotografisch an Blitzen versucht: Licht ist Energie, und Blitze sind für den Meisterschüler Olafur Eliassons „die perfekte Metapher für die unkontrollierbaren Aspekte von Natur“.

Apropos Eliasson: Am 15. Dezember wird die Schau im Kabinett noch erweitert, unter anderem mit Arbeiten des berühmten dänisch-isländischen Künstlers.

Der Ausstellungsbesuch lohnt besonders in den dämmrigen Stunden, dann kommen viele der Arbeiten besser zur Geltung. Übrigens wird das Stadthaus demnächst in das Denkmalbuch des Landes eingetragen. Noch ein lichter Moment.