Prozession „Lebendiger Kreuzweg“ lockt rund 4000 Besucher nach Ulm

Ulm/Neu-Ulm / Verena Schühly

Für die italienische katholische Gemeinde ist die Tradition Ausdruck ihres Glaubens: Mit „Passione“ für die Passion.

Am Schluss weht das weiße Tuch am leeren Kreuz im Nachthimmel, monumentale Musik untermalt die Szene. Mit diesem dramatischen Bild endet der „lebendige Kreuzweg“, den die italienische katholische Gemeinde am gestrigen Karfreitag zum 15. Mal dargestellt hat – und der Gänsehautmomente erzeugt, ob man will oder nicht.

„Die Menschen berühren“, das will Regisseur Nicola Albarino. Dafür sorgt er seit 2003 jedes Jahr ein Stückchen mehr: Die Kostüme der 75 Laiendarsteller sind nach historischen Vorbildern genäht, die Schuhe sorgfältig ausgewählt, die Requisiten stimmig. Außerdem ist Albarinos Ansage bei der Generalprobe eindeutig: „Ich will keine Brillen, keine Turnschuhe, keine Uhren, keine Handys, keinen Schmuck, keinen Nagellack, keine Tattoos sehen.“

Jesus, die zwölf Apostel und die jüdischen Priester haben sich Bärte wachsen lassen. Das versteht sich für die Italiener von selbst – hier geht es auch darum, „bella figura“ zu machen. „Das Auge spielt mit“, betont Albarino. Deshalb hat in diesem Jahr Kaiphas noch neue Riemensandalen bekommen, bestellt übers Internet und vergangene Woche erst geliefert.

Die „Via Crucis Vivente“ folgt der Tradition, die Albarino (55) aus Kindertagen in Süditalien kennt. Er lässt die Passion, also den Leidensweg von Jesus, an fünf Stationen stattfinden. „Inzwischen haben wir dafür die besten Plätze in Ulm und Neu-Ulm gefunden“, sagt der gelernte Fliesenleger, der seit 1979 in Deutschland lebt. So können jetzt alle dem Geschehen auf den Bühnen folgen. Alle: Das sind am Karfreitag rund 4000 Menschen, die aus der Region weit über Ulm hinaus kommen. Die Texte – in Italienisch und Deutsch – haben die Spieler vorher aufgenommen. Das macht die Technik einfacher, weil niemand mit Mikrophonen hantieren muss.

Auftakt ist auf dem Neu-Ulmer Rathausplatz mit dem letzten Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern hält und bei dem er ihnen die Füße wäscht. Zweite Station ist am Petrusplatz die Gefangennahme Jesu im Garten Gethsemane, wo er von Judas verraten wird. Das Verhör durch den jüdischen Hohepriester Kaiphas findet auf dem Ulmer Marktplatz statt, der Prozess vor dem römischen Statthalter Pontius Pilatus auf dem Weinhof. Das letzte Wegstück führt zum Münsterplatz mit der imposanten Kreuzigungsszene und Jesu Tod.

Das Holzkreuz, das Salvatore Tarantello in der Hauptrolle schleppen muss, ist massiv und wiegt fast 50 Kilo. Das hat seine Wirkung. Auch wenn er – flankiert von den beiden Räubern – am Kreuz hängt, trotz einsetzenden Regens, acht Grad und schneidendem Wind nur ein Tuch um die Lenden geschlungen, nimmt man ihm das Leiden ab.

„Das ist kein Theaterstück, kein Spektakel“, so will Nicola Albarino den „lebendigen Kreuzweg“ nicht verstanden wissen. Sondern als Ausdruck des Glaubens, der für Italiener halt mehr Gefühl und Hingabe – also mehr „passione“ – bedeutet als für die Deutschen, besonders im protestantisch geprägten Ulm.

Die „Via Crucis Vivente“ ist nicht kommerziell. Albarino: „Keiner von uns bekommt einen Cent, wir machen alles komplett ehrenamtlich.“ Zu den 75 Schauspielern zwischen 6 und 82 Jahren bringt die italienische Gemeinde Ulm/Neu-Ulm nochmal so viele Helfer für den Ordnungsdienst und den Auf- und Abbau auf die Beine. „Unsere einzige Belohnung ist, dass wir mit der Geschichte die Leute erreichen.“ Und das tut sie.