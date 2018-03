Kirche „Lebendiger Kreuzweg“ in Ulm und Neu-Ulm

Ulm/Neu-Ulm / vs

Die katholische italienische Gemeinde Ulm/Neu-Ulm veranstaltet an Karfreitag, 30. März, wieder den „Lebendigen Kreuzweg“. Die Prozession beginnt um 18 Uhr auf dem Neu-Ulmer Rathausplatz, dort wird die Fußwaschung dargestellt. Weitere Stationen sind am Neu-Ulmer Petrusplatz mit der Gefangennahme Jesu, am Ulmer Marktplatz mit dem Verhör durch den Hohepriester Kaiphas, am Ulmer Weinhof mit dem Prozess. Den Abschluss findet die bildgewaltige Darstellung des Leidenswegs Jesu ab 20.30 Uhr auf dem Münsterplatz mit der Kreuzigungsszene.

Die Italiener stellen die „Via Crucis Vivente“ heuer zum 15. Mal auf die Beine. Jedes Jahr nehmen daran einige tausend Menschen aus weitem Umkreis daran teil. Als besonderer Gast hat sich der emeritierte Bischof von Palestrina, Monsignore Domenico Sigalini, angekündigt.