klassisch! „klassisch!“ im Stadthaus: das Amar Quartett

Ulm / Burkhard Schäfer

Es ist ein echter „Schweizer Abend“, morgen Abend in der Kammermusik-Reihe „klassisch!“ im Stadthaus: Das Amar Quartett reist aus Zürich an und spielt neben dem 3. Streichquartett von Paul Hindemith auch die „Guggisberg-Variationen“ des Schweizer Komponisten und Dirigenten David Philip Hefti sowie das wundervoll spätromantische „Notturno“ Othmar Schoecks, für das natürlich ein Schweizer Bariton, Marcus Niedermeyr, dabei ist. Ein Gespräch mit der Primaria des Amar Quartetts, Anna Brunner.

Wie schweizerisch ist das Amar Quartett?

Anna Brunner: Im Englischen heißt es so schön: „Based in Switzerland“ (lacht). So klingt es am besten. Ja, wir proben meistens in der Schweiz. Wenn wir auf Tournee sind – kürzlich sind wir aus China zurückgekommen –, üben wir natürlich auch dort. Aber, klar, das Amar Quartett bezeichnet sich als Schweizer Quartett, es ist hier heimisch, die Adresse ist hier und das Bankkonto auch (lacht). Zwei unserer Mitglieder sind Eidgenossen und der Bratschist Marko Milenkovic wohnt ziemlich oft in der Schweiz, er hat jetzt hier schon ein Zimmer (lacht).

Das Amar Quartett macht sich traditionell stark für Gegenwartskomponisten. Was können Sie uns über David Philip Heftis „Guggisberg-Variationen“ sagen?

Die Variationen beziehen sich auf das sehr alte und in der Schweiz sehr bekannte Lied vom „Vreneli ab em Guggisberg“. Es handelt sich dabei um das einzige Schweizer Volkslied, das in Moll geschrieben ist. Wir haben sonst nur Dur-Lieder (lacht), deswegen ist es eine Rarität. Hefti leitet das Stück ja so ein, dass man das Lied hört, die Grundlage seiner Variationen ist das Original. Und diese Grundlage behält er die ganze Zeit bei. Natürlich werden die Töne dann im Lauf des Werks verändert, verzerrt und verfremdet, aber es bleiben letztlich immer die Töne des alten Liedes, was ich sehr spannend finde.

Am Anfang des Konzerts spielen Sie aber zuerst einmal ein Streichquartett von Hindemith, der Ihrem Ensemble den Namen gegeben hat. Das verpflichtet sicherlich?

Und ob. 1922 gründete Hindemith das nach dem damaligen ersten Geiger Licco Amar benannte Amar Quartett. Seit 1995, dem hundertsten Geburtstag von Hindemith, haben wir die Ehre, den Namen tragen zu dürfen. Für mich ist Hindemith einer der strukturiertesten und vielseitigsten Komponisten – ich höre bei ihm sehr viele Einflüsse. Seine Wurzeln hat er im Barock, aber sein Kosmos umfasst die ganze Breite der Musikgeschichte – bis tief in die Moderne.

Und was ist mit seinem dritten Streichquartett, das Sie im Stadthaus aufführen werden?

Es bildet für mich den Übergang von seiner jugendlich romantischen Phase, die er später abgelehnt hat – sein erstes Streichquartett hat er nicht mehr gelten lassen, aber Gott sei Dank auch nicht vernichtet –, zu den Werken seiner Reifezeit. Das dritte Quartett hat noch diesen romantischen Gestus, aber von der ganzen Anlage und Tonsprache her ist es dann doch viel moderner. Es stellt große Anforderungen an die Spieler und Hörer.

Dann bringen Sie auch Othmar Schoecks „Notturno“ mit nach Ulm.

Schoecks Arbeitsweise und Musiksprache ist derjenigen Hindemiths nicht unverwandt. Auch er hat noch diesen starken Bezug zur Romantik und sich dabei doch mit der neuen Tonalität auseinandergesetzt. Polytonalität kommt im „Notturno“ vor allem im dritten Satz zum Tragen, und sie fordert den Zuhörer heraus. Den vierten Satz, der sich fast in sich selbst auflöst, finde ich einfach göttlich. Diese Musik ist schlicht unglaublich, sie erinnert mich in Teilen an diejenige von Berg oder Schönberg. Das ist von einer Tiefe, Farbigkeit und Schönheit, die einfach nur Staunen macht – ein überaus gelungenes Werk!

Warum ist die Gegenwartsmusik für Sie so wichtig?

Wir leben nun mal in der heutigen Zeit und haben den Blick der Gegenwart. Immer, wenn wir uns zusammensetzen und einen Beethoven oder Mozart spielen, dann kommen Fragen auf. Aber die kann niemand mehr beantworten, weil die Komponisten tot sind. Wir Interpreten müssen dann selbst die Antworten finden, und das ist dann immer ein Kompromiss. Hinzu kommt: Die neuen Klangwelten eröffnen uns einen ganz neuen Blick auf die alten Werke – so wie wir umgekehrt die neuen Werke nur verstehen können, wenn wir die alten kennen.

Man spürt förmlich, dass Sie für die Werke unserer Zeit brennen . . .

Ich könnte ohne die zeitgenössische Musik nicht leben, verstehe aber durchaus, dass andere sich das zuhause auf CD nicht anhören. Das ist eine Musik des Moments, des Erlebens. In dem Moment, da ein Klang im Konzertsaal entsteht – und das wird man auch bei Hefti hören –, gibt es ganz viele sehr leise Nuancen, und die müssen in der Live-Atmosphäre wirken, sonst zerfallen sie.