Performance „Klangstrom“: Vom Münster zur Burg und zurück

Wenige Zuschauer nahmen am Samstagvormittag zu „Im Klangstrom“ im Turmraum Platz. Am Sonntag um 14.45 Uhr bietet sich dort nochmal die Gelegenheit. © Foto: Claudia Reicherter

Ulm / Claudia Reicherter

Foto-, Video-, Stimm- und Klangkünstler schaffen entschleunigende Momente im Münster und auf der Wilhelmsburg.

Ganz Ulm im vorweihnachtlichen Trubel, nur an zwei Orten ist Ruh’: in der Turmhalle des Münsters und auf der Wilhelmsburg. Dort lädt am Wochenende zum Abschluss des diesjährigen „Pop-up-Space Wilhelmsburg“ eine Künstlergruppe um die Stuttgarter Fotokünstlerin Renate Hoffleit und Musiker Michael Bach zu den „Ulmer Vertonungen“.

Mit einer experimentellen Stimmperformance der Sprechkünstlerin Angelika Meyer ging das zweitägige Programm am Samstagvormittag los. Zu Textfragmenten und Silbenklängen von Ernst Jandl, Hugo Ball, Samuel Beckett, Gertrude Stein und anderen war über den beiden Buntglasfenstern an der westlichen Kirchenwand eine virtuelle Rosette von Renate Hoffleit zu bestaunen. Mit lange geöffneter Blende hatte sie dazu die Farben der Kirchenfenster eingefangen und verfremdet.

Für die wenigen Zuschauer, die dazu auf den bereitstehenden Stühlen Platz nahmen, eine herrlich entschleunigende Erfahrung.

Am Nachmittag spielte Michael Bach auf der Burg zu poetisch verfremdeten Videosequenzen vom Blautopf Bachs „Chaconne“ auf dem Cello. Die 20-minütige Aufnahme wurde dann zur Klanginstallation verfremdet, die auf elektronischem Weg zum Münsterplatz gesandt wurde und mit Umgebungsgeräuschen angereichert wieder zur Burg zurückkam. Da klang das Cello plötzlich nach Didgeridoo und die „Chaconne“ wie unter Wasser intoniert. Am Samstagabend, 17.30 Uhr, folgt das Konzert „Interludien“ im Münster, am Sonntag, 9. Dezember, geht es um 10.30 Uhr mit einer Glocken-Vertonung am Münster-Portal und gegen 12 Uhr auf der Burg mit weiteren Klang- und Video-Installationen weiter. Da heißt es zum letzten Mal in diesem Jahr: „Stürmt die Burg!“