Tanztheater Reiner Feistel eröffnet Ballettsaison am Theater Ulm

Ulm / Claudia Reicherter

Reiner Feistel eröffnet die Ballettsaison am Theater Ulm mit seiner zweiteiligen Choreografie „Gesichter der Großstadt“ im Großen Haus.

Als er hier ankam, hieß es erstmal: „Wird’s jetzt klassisch?“ Wohl weil er selbst 13 Jahre lang als Solist an der Semperoper in Dresden getanzt hatte, mutmaßt Reiner Feistel. Andere sorgen sich, dass es künftig am Theater Ulm im Gegenteil gar keinen klassischen Tanz mehr zu sehen gibt. Weil die bisherige Position des Ballettchefs jetzt in „Direktor des Tanztheaters“ umbenannt wurde.

Auch diese Sorge kann der Thüringer, der Mitte Juli in Ulm ankam und am 1. August seine Arbeit am Theater Ulm aufnahm, nicht so ganz nachvollziehen: „Roberto Scafati war doch auch total modern!“ Und andererseits sei „Tanztheater“ ja kein neuer Begriff. Schon 1928 hat Kurt Jooss in Essen das „Folkwang-Tanz­theater-Experimental­stu­dio“ gegründet. Und spätestens seit Walter Felsenstein 1965 Tom Schilling mit dem Aufbau eines modernen Tanztheaterensembles an der Komischen Oper in Berlin berief und dieser dort „Cinderella“, „Schwanensee“ und seinen „Neuen Sommernachtstraum“ inszenierte, dürfte klar sein, dass Tanztheater nicht den Tod der Klassiker bedeute, erklärt der Mann mit dem Pferdeschwanz.

„Klassisch oder modern – schmeißen wir das mal weg“, schlägt Feistel lebhaft gestikulierend vor. „Die Bewegung steht absolut im Vordergrund. Musik in Bewegung zu übersetzen, das ist mein tiefstes Anliegen.“ Man müsse sich eine Partitur vorstellen, bei der die oberste Spur fehle. „Was fehlt, ist der Tanz auf die Musik“ – für ihn gehört das untrennbar zusammen.

„Ich will den bewegten Körper sehen, denn das ist die universelle Sprache“, sagt der Mann, der 1958 im thüringischen Altenburg geboren wurde und mit acht Jahren nicht etwa, weil er immer herumgetänzelt wäre, sondern „aus einer ganz pragmatischen Entscheidung heraus“ zu tanzen begann: Die Mutter habe für ihre sechs Kinder wenig Zeit gehabt, erzählt er. Sie war froh, wenn er mit seiner Schwester zweimal die Woche ins Ballett an der Tanzschule von Lilo Schaller ging. „Dann waren wir versorgt.“

Mit 14 schickte ihn die Tanzlehrerin zum Vortanzen an die Ballettschule der Oper Leipzig, wo er fünf Jahre blieb. Seine Profi-Ausbildung habe er zwar spät begonnen, was aber den Vorteil habe, „dass die Bewusstseinsgene schon voll entwickelt sind: Ich wusste, ich will Tänzer werden“. Engagements an der Staatsoper Dresden (von 1978 an) und Semperoper (von 1984 an) folgten. Dort tanzte Feistel als Solist in Choreografien von Kurt Jooss, Stephan Thoss, John Neumeier, Uwe Scholz und sammelte erste Erfahrungen als Choreograf.

1997 wurde er als Ballettdirektor an die Landesbühnen Sachsen berufen, wo er unter anderem open air den Dresdner Zwinger bespielte. 2013/14 wechselte er als Chefchoreograf und Künstlerischer Leiter ans Ballett Chemnitz, wo er mit 20 Tänzern in fünf Jahren 13 Stücke auf die Bühne brachte, darunter sieben Uraufführungen – „König Artus“, „Ein Sommernachtstraum“ mit dem Orchester der Robert-Schumann-Philharmonie und „Maria Stuart“ in der Markuskirche.

Rausgehen aus dem Theater, wahrhaftig Teil der Stadt und in der Stadt präsent sein, möchte Feistel auch in Ulm. Deshalb steht er dem Festival „Ulm moves!“ ausdrücklich positiv gegenüber.

Klassischen Tanz im Sinne von „Strumpfhose, Tütü und wedelnde Arme“ werde es bei ihm zwar nicht geben, sagt der äußerst enthusiastisch, motiviert und motivierend auftretende Feistel. „Ich mache keinen Spitzentanz.“ Aber die zehn aus neun Nationen stammenden Tänzer seiner neuen Ulmer Compagnie hätten jeweils acht bis neun Jahre klassischen Tanz studiert und „das sollen sie hier nicht verlernen. Zudem ist bei mir vieles synchron, da docke ich ans Ballett an.“

Mit hoher Energie unterwegs

„Im wahrsten Sinne innerlich bewegen“ will er. „Authentisch, intensiv, so, dass die Zuschauer sagen, ,bitte hört nicht auf’.“ Und er ist optimistisch, dass das mit dieser Compagnie gelingt. „Gesichter der Großstadt“, seine preisgekrönte Choreografie aus Chemnitz, „kriegen wir hier mit einer Qualität, die berauschend ist“ – auch wenn Raphaëlle Polidor dabei für zwei tanzen muss.

Zudem bereitet Feistel schon seine Choreografie zu „My Fair Lady“ vor, bevor in „Der kleine Prinz“ erstmals, wie angekündigt, die Ballettschule einbezogen wird. Den Weg von seiner Wohnung zum Theater kennt er in Ulm schon gut. „Ich bin sehr fokussiert“, sagt der jugendlich wirkende Tanztheaterchef. Der Prozess des Zusammenfindens trage unheimlich. „Wir sind mit hoher, schöner, auch kräftezehrender Energie unterwegs.“ Pathos hin oder her: „Ich bin meinem Schicksal und mir selbst sehr dankbar, das ich diesen Platz hier habe.“