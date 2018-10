Gestaltung „Ich setze die strenge Linie fort“

Ulm / Chirin Kolb

Dass sich der Stadtbildpfleger Stefan Uhl vor dem Stadthaus mit dem Münster im Hintergrund fotografieren lässt, hat Symbolkraft: für seinen Job in der Stadtverwaltung, der Altes und Neues umfasst und beides möglichst harmonisch verbinden will. Aber auch für seine eigene Auffassung von Stadtbildgestaltung. Das Stadthaus nennt er im Gespräch mehrfach als positives Beispiel.

Herr Uhl, was macht eigentlich ein Stadtbildpfleger?

Stefan Uhl: Das ist sehr vielfältig. Ein Teil betrifft die Denkmalpflege, ein Teil die Stadtbildgestaltung. Da geht es um Außengastronomie, also Stühle, Tische, Markisen, Sonnenschirme, es geht um Plakate, Aufsteller vor Geschäften ...

Die Außenbestuhlung war schon vor Jahren ein heftig umstrittenes Thema. Sie lassen nur zwei, drei Stuhl-Modelle zu, oder?

Nein, diese Zahl gibt es nicht. Wir wollen aber eine qualitätvolle Möblierung. Die Gastronomen sollen auf knallige, ins Auge stechende Dinge verzichten. Da setze ich die strenge Linie meines Vorgängers fort.

Per Anweisung?

Nein. Ich musste noch keinen zwingen, das ist nicht meine Art. Diese Regelung ist eine positive Sache. Meine Erfahrung ist: Wenn man das erklärt, stößt man auf Verständnis. Wenn jemand einen hochwertigen Stuhl nimmt und auf billiges Plastik verzichtet, ist das in der Regel okay.

Was ist das Positive an einer solchen Reglementierung?

Sie hat nicht nur Auswirkungen auf das Stadtbild, sondern auch auf die Atmosphäre in einer Stadt. In Ulm wird das vielleicht gar nicht immer bewusst geschätzt, weil man es nicht wahrnimmt. Aber wenn man in manchen anderen Städten ist, fällt das auf. Es gibt richtige Kruschtelstädte.

Auch in Ulm stolpert man manchmal alle paar Meter über einen Aufsteller oder sieht vier Plakate übereinander am Lichtmast hängen.

Die Plakatierung gehen wir an. Wir wollen sie reduzieren und reglementieren, dafür aber neue und konzentrierte Möglichkeiten zum Aufhängen von Plakaten schaffen. Es geht nicht darum, alles zu verbieten, sondern in sinnvolle Bahnen zu lenken.

Fürchten Sie keinen Widerstand zum Beispiel aus dem Handel?

Das ist auch im Interesse des Handels! Den Geschäften ist nicht damit gedient, wenn sich die Menschen über Plakate und Aufsteller ärgern. Wir wollen das in Abstimmung mit der Ulmer City angehen.

Klingt, als würden Sie auch Kompromisse eingehen.

Ich bin dafür da, zu beraten, zu überzeugen und eine gute Lösung zu finden. Natürlich muss eine Innenstadt funktionieren für die, die Gewerbe treiben und die wirtschaftliche Grundlage liefern, für die, die dort wohnen, und für die, die sich dort aufhalten.

Am nördlichen Münsterplatz gibt es Konflikte, weil Anwohner die Ansiedlung eines Groß-Restaurants im ehemaligen Herwig ablehnen. Wo sind die Grenzen dessen, was möglich ist in einer Innenstadt?

Die Landesbauordnung und der Bebauungsplan geben die rechtlichen Möglichkeiten vor. Die Bauverwaltung muss sich daran halten. Man kann hier keine Entscheidung treffen nur nach dem, was man gern hätte. Wenn man in diesen Dingen etwas anderes will, muss die Politik Ziele vorgeben und Grenzen setzen.

Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie keine knallfarbigen Stühle sehen wollen. Möchten Sie nur die Ulmer Stadtfarben zulassen, also Schwarz und Weiß?

Schwarz und weiß sind gut, aber zu viele weiße oder graue Häuser nicht. Das Farbkonzept ist ganz wichtig.

Können Sie das erläutern?

Weiß wirkt oft eckig, kantig, monolithisch, grau oft kalt und abweisend. Schon ein Wechsel in den Farbnuancen lässt diese Farben ganz anders wirken. Mit Farbe kann man Häuser betonen, in einem Straßenzug Akzente schaffen oder einem Viertel Atmosphäre verleihen. Es kommt aber immer sehr auf den Einzelfall an.

Wenn Sie sich Ulm anschauen: An welcher Stelle stimmt alles?

Alles? Hm, das ist schwierig...

Na gut, so ziemlich alles.

Im Gegensatz zu vor 30 Jahren ist Ulm eine schöne, attraktive Stadt mit einer positiven Atmosphäre. Es gibt schöne alte Häuser und auch gute neue. Das Fischerviertel ist so ein Quartier. Oder auch die Grünzüge in der Heimstraße und am Donauufer. Das Stadthaus ist erstklassige Architektur.

Stört es Sie, dass es neben dem Münster steht?

Gar nicht. Ulm lebt vom Zusammenspiel, vom historischen Stadtbild, in das sich Neues einfügt. Eine Stadt lebt. Da darf auch Neues dabei sein. Es muss aber gut sein. Münsterplatz und Neue Mitte sind dafür tolle Beispiele.

Und was sind schlechte?

Ich möchte lieber das Positive hervorheben.

Nachkriegsarchitektur gilt oft als verpönt...

Es gibt sehr gute Bauten aus jedem Jahrzehnt. Im Wengenviertel sieht man aber, wie niedrige 50er-Jahre-Bebauung und eine Parkhauszufahrt ein Viertel abhängen können. Es ist gut, dass dort nun was geschieht. Für eine Stadt ist es wichtig, dass sich nicht die prosperierenden Viertel trennen von solchen, die abgehängt werden. Wie die Stadt positiv eingreifen kann, sieht man sehr schön in der Frauenstraße mit dem neuen Straßenraum. Die Straße belebt sich, die Aufenthaltsqualität steigt, Geschäfte und Gastronomie siedeln sich an.

Sind alle alten Häuser erhaltenswert?

Ich bin keiner der Denkmalschützer, der sagt: Alles, was älter als 50 Jahre ist, muss erhalten werden. Mir ist auch egal, ob ein Haus unter Denkmalschutz steht oder nicht. Wenn es gut ist, setze ich mich für den Erhalt ein.

Das ist bei alten Gebäuden, die nicht unter Schutz stehen, nicht einfach. Schließlich haben Eigentümer manchmal andere Interessen.

Sicher, es gibt Eigentümer, die ausschließlich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten handeln. Viele haben aber Wertschätzung für ihre alten Gebäude. Die Stadt Ulm gibt sich sehr viel Mühe, bei Eigentümern das Verständnis für ihre Immobilien zu wecken. Das gibt es nicht in vielen Städten.

Was ist Ihre Aufgabe dabei?

Ich spreche mit den Eigentümern und berate die Bauherren vor dem Termin mit dem Denkmalamt. Ich versuche so zu lenken, dass die Maßnahmen im Sinn von Eigentümer und Denkmalamt akzeptabel sind. Ich sehe meine Rolle darin, Sachen zum Laufen und zum Funktionieren zu bringen.