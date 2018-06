Gespräch „Ich rede gern“

Christoph Alexander Schmidberger

Wie gut, wenn eine selbsternannte Plaudertasche bei einer Veranstaltung wie dem „Ulmer Wortwechsel“ eingeladen ist. Das war diese Woche der Fall, als Rapper Smudo, einer der Fantastischen Vier, bei der Talkrunde der Wirtschaftsjunioren Ulm/Neu-Ulm von Radio 7 Musikchef Matze Ihring befragt wurde.

Smudo, mit bürgerlichem Namen Michael Bernd Schmidt (50), bekannte: „Ich rede gerne.“ Weswegen der zweistündige Abend mehr und mehr zur One-Man-Show geriet. Der gebürtige Offenburger wurde mit den „Fanta Vier“ in den frühen 1990er Jahren bekannt, etwa mit Titeln wie „Die da!?!“ und „Sie ist weg“. Smudo hat über die Musik hinaus Interessen, weswegen Ihring ihn auch nach dem Rennsport befragte und die Jurorenarbeit für „The Voice of Germany“.

Der Kumpeltyp zeigte sich vor den 300 Gästen als Lebemann. Für den Termin war er selbst eingeflogen. Seine Maschine landete er auf dem Gelände des Bundeswehr-Luftsportrings in Laup­heim. Fliegen sei für ihn sicherer als Mopedfahren, ein wenig teurer als den Linienverkehr zu nutzen, aber dafür ein wichtiger Faktor seiner Work-Life-Balance. Außerdem habe er ein Schnäppchen gemacht, als er aus der Konkursmasse eines Unternehmens ein Flugzeug für 170 000 Euro gekauft habe. Man muss sich keinen Illusionen hingeben: Smudo ist ein vermögender Popstar und Unternehmer – vor Wirtschaftsvertretern konnte er offen über Geld sprechen.

Einen Trip ins All kann er sich zwar nicht leisten, doch würde er aber am liebsten mit Alexander Gerst tauschen. Ausführlich erklärte der Hobby-Pilot, warum Gerst zwei Tage lang zur ISS unterwegs ist, obwohl es nur sechs Stunden dauern würde. Einen Traum, den er sich erfüllen konnte, ist das Fahren von Rennautos. Dort gehe es eher darum, rechtzeitig bremsen zu können. Unfreiwillig gebremst wurde die Karriere der Fantas: „Wir fangen an, keine Radioband mehr zu sein.“ So würden die Fantas von manchen Sendern nicht mehr gespielt, weil sie zu alt seien.

Dabei garantieren die Pioniere des deutschsprachigen Hip-Hops immer noch durchdachte Wortspielereien. Die Fantas stehen für ein Saubermann-Imgage, das im Kontrast steht zu den jüngsten Auswüchsen des deutschen Gangster-Raps. In der Causa Kollegah und Farid Bang hielt sich Smudo jedoch zurück. Zwar verurteilte er die Grenzüberschreitung, suchte jedoch eine Erklärung in einer veränderten Lebenswirklichkeit, in fehlendem kulturellen Bewusstsein. Verändert hat sich ebenfalls die Musikindustrie. Statt fossiler Tonträger nutzen Konsumenten heute immer stärker Streaming-Angebote, teure Videoclips lohnen sich oft nicht mehr.

Eins habe sich aber nicht geändert: Wenn der Wahl-Hamburger wüsste, wie man einen Hit schreibt, würde er das öfters tun. Gibt es ein Geheimrezept für Erfolg? „Sehr viel mehr, als wir ahnen, hat mit Glück zu tun.“ Wenig Glück brauchte, wer nach der Veranstaltung noch Autogramm und Foto ergattern wollte. Wer Smudo musikalisch in Aktion erleben möchte, der muss sich noch bis zum 21. Dezember gedulden, wenn die Fantastischen Vier die Ratiopharm-Arena rocken.