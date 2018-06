Chor „Ich frage meine Sänger“

Programm mit Gästen aus Köln, Luzern, Dresden

Feier Die Ulmer Spatzen feiern am Wochende 60-jähriges Bestehen. Und das ist wörtlich zu nehmen, denn die Spatzen, die sich zu ihrem runden Geburtstag den Philharmonischen Kinderchor Dresden, den Mädchenchor Luzern und den Mädchenchor am Kölner Dom eingeladen haben, feiern am Samstag und am Sonntag.

Konzerte Los geht’s bereits am Samstagvormittag. Von 10 bis 12.30 Uhr, jeweils zur vollen und halben Stunde, singen die Chöre auf dem Judenhof, dem Marktplatz und in der Hirschstraße. Um 14.30 Uhr treffen sich ehemalige Spatzen im Panorama-Café des Maritim-Hotels, um 15 Uhr gibt es auf dem Marktplatz ein offenes Singen mit den vier Chören, und um 19 Uhr beginnt das Festkonzert mit allen vier Chören im Congress Centrum.

Gottesdienste Am Sonntag wirken die Chöre in verschiedenen Gottesdiensten mit. Die Spatzen singen um 9 Uhr in der Wengenkirche, der Mädchenchor Luzern um 9.30 Uhr in der Heilig Geist Kirche, der Mädchenchor am Kölner Dom um 9.30 Uhr im Ulmer Münster und der Philharmonische Kinderchor Dresden um 10.30 Uhr im ökumenischen Gottesdienst der Georgs- und der Pauluskirche im Alten Friedhof.