Der Spielfilm „Fluch der Meere“ steht auf dem Programm, und der verwegene Holländer, der die Hauptrolle spielt, ist das Idol von Senta, die nur zu gerne mal erobert werden möchte. Die romantische Oper „Der fliegende Holländer“ spielt in Kay Metzgers Inszenierung im Foyer eines alten Kinos – die Matrosen sind jetzt Barkeeper. Sehnsüchte, Träume, spießige Realität: Das ist die gut erzählte Geschichte. Richard Wagner ist sowieso großes Kino, wobei die Philharmoniker unter Timo Handschuh nicht den besten Premierenabend am Theater Ulm hatten. Stark der Chor. Ein tolles Ensemble mit Dae-Hee Shin in der Titelpartie und der blitzsauber dramatischen Susanne Serfling (Senta) erhielt großen Applaus.

