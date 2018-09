Sommer-Interview „Heute ist Überwindungstag“

Ulm / Beate Rose

Mathea (9) ist zwar ein sportliches Mädchen, sie spielt im Verein Tennis, turnt und tanzt, dennoch macht ihr die Höhe mitunter Angst. Doch an einem heißen Sommertag soll es in den Kletterpark gehen, auch, weil die große Schwester Stella (12), ein Fan von Kletterparks, unbedingt jenen in Laichingen kennenlernen möchte. Zudem ist Cousin Karl (11) mit dabei. In der Gruppe ist man ohnehin mutiger als allein. Noch auf der Fahrt auf die Schwäbische Alb sagt Mathea: „Ich bin richtig gespannt wie das wird.“ Im Kletterwald ziehen die Kinder zunächst Klettergurte mit Karabinerhaken an und Mathea steuert den Parcour „Spaß“ an, bei dem in der Höhe von 1,2 Metern geklettert wird.

Mathea, wie geht’s Dir jetzt?

Gut, das macht alles Spaß. Die Wolkenwand war toll (eine Bretterwand mit Aussparungen zum Hangeln, Anm d. Red.) und das Skateboard. Ich bin auf dem Skateboard gestanden und in der Höhe gefahren.

Möchtest Du noch etwas anderes ausprobieren?

Ja, würde ich jetzt schon. Aber meine Schwester Stella klettert noch mit Karl irgendwo anders. Wenn die wiederkommen, dann frag’ ich sie.

Die Kinder kommen zusammen, diskutieren. Gemeinsam entscheiden sie sich für den Parcours „Fitness“ in fünf Metern Höhe. Karl geht voran und ist bald in der Höhe entschwunden. Die Schwestern klettern hintereinander. Doch schon der Anfang macht Probleme. Mit einem großen Sprung sollen die Kletterer aufs zweite Element gelangen. Mathea zögert, fragt laut, wie sie das denn bloß machen soll, doch es gelingt ihr. Ein weiteres Element: ein Balken, der in fünf Metern Höhe an Seilen hängt. Auf den muss sie mit einem großen Schritt gelangen. Mit zitternden Beinen steht sie davor. Sie presst die Lippen fest zusammen. Sie probiert und probiert es – und schafft es schließlich auf den Balken und schafft es auch, über ihn zu gehen. Ihre Taktik: Bloß nicht nach unten gucken! Der Fitness-Parcour hat es in sich: Die Kletterer sollen etwa in ein Spinnennetz springen. Das umgeht Mathea geschickt, weil sie ein Seil entdeckt, das daran vorbeiführt. Als sie wieder festen Boden unter den Füßen hat, sagt sie: „Ich war noch nie so hoch oben.“

Wo klettert ihr jetzt?

Ich würde den sogar nochmal klettern. Oder lieber einen gelben (einen Parcours in drei Metern Höhe).

Die Schwestern lassen es jetzt ruhiger angehen, Cousin Karl will den Parcours „Kinder-Risiko“ in sechs Metern Höhe bezwingen. Noch später an diesem heißen Tag gehen alle gemeinsam in Schwimmbad. Dort springt Mathea zum ersten Mal in diesem Sommer vom Einer. Hinterher sagt sie: „Heute ist für mich Überwindungstag.“