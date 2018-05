Musical „Hair“-Gastspiel mit dem Ulmer Bernard Flegar

Ulm / Gottfried Lothar

Als vor 50 Jahren das Musical „Hair“ am Broadway Premiere hatte, konnte niemand ahnen, was für ein Erfolgsstück zwei Schauspieler und ein Kirchenmusiker da geschrieben hatten. „Hair“ wurde weltweit zum Symbol für die 68er, für Protest gegen unsinnige Kriege, für das friedliche Miteinander, egal welche Hautfarbe oder welche sexuelle Ausrichtung man hat, für die Hinterfragung aller Autoritäten. Die wieder brandaktuelle Geschichte um den vor der Einberufung stehenden Claude und die Hippie-Truppe um Sheila und Berger findet nicht in einer fortlaufenden Handlung statt, sondern mit oftmals kabarettistischen Szenen und einer großen Menge eingängiger Rock-­Musik.

Im CCU brachte nun die aktuelle Europa-Tournee des Frank Serr Showservice das Lebensgefühl von damals klasse auf die Bühne. Nach einem etwas müden Start inklusive einiger Soundprobleme gewann die Show an Fahrt und riss das nicht so zahlreiche Publikum von den Stühlen.

Die großartigen Songs zünden noch immer, wenn sie so toll dargeboten werden, wie es Yarissa Millan (Sheila) und Nadine Kühn (Jeanie) sowie Nick Anastasia (Claude) bei ihren Soli taten. Doch auch Brett Travis (Berger), Garrick Vaughan (Hud) und besonders Michael Moore (Woof) ließen mit ihren Interpretationen keine Zweifel daran aufkommen, dass dieses Stück zu den großen, wichtigen Musicals zählt.

Wesentlichen Anteil am erfolgreichen Abend hatte natürlich die vierköpfige Band – in der der Ulmer Bernard Flegar Schlagzeug spielt. Der Jazzer, der 1985 bei einem Konzert auf der Gänswiese das Schlagzeug für sich entdeckte und über die Knabenmusik und Unterricht beim Schweizer Weltklasse-Drummer Charly Antolini zu einem international gefragten Jazz-Schlagzeuger wurde, konnte seine stille Liebe zum Rock immer wieder mit prägnanten Soli bestens ausleben.

Unterm Strich wurde die zeitlose Aussage des Stücks mit viel Enthusiasmus dargeboten.