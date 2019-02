Theater Ulm „Hänsel und Gretel“ märchenhaft im Theater Ulm

Die Krankheit Mukoviszidose

Der Erlös geht an den Mukoviszidose-Förderverein und vor allem an die Mukoviszidose-Ambulanz der Uniklinik. Mukoviszidose ist eine angeborene Stoffwechselerkrankung, die zur fortschreitenden Funktionsstörung lebenswichtiger Organe führt. In diesem Jahr hilft die Benefiz-Gala erstmals auch sozial benachteiligten Kindern der Region – so fließt der Erlös ebenso an die Gänseblümchen-Stiftung.