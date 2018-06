Politik „Glühender Europäer“ an der Donau

Ulm / Bernd Rindle

Nicolas Eybalin verlässt Deutschland mit einem schlechten Gewissen: „Ich war nicht oft genug in Ulm und habe die Stadt zu spät besucht.“ Bei seinem zweiten Abstecher an die Donau sagte er in der Südwest-Presse-Galerie bei den „Ulmer Reden für Europa“, die die SÜDWEST PRESSE und die Stadt Ulm veranstalten, gleichzeitig Adieu. Im Lauf seiner vier Jahre als Generalkonsul Frankreichs in Stuttgart hat er die Sprache perfekt beherrschen gelernt und den Riesling zu schätzen, obwohl er französischen Rotwein bevorzugt. Die Menschen hierzulande mochte er vorher schon, denn er ist ein „glühender Europäer“, wie SWP-Chefredakteur Ulrich Becker sagte.

Was den Historiker und bisherigen Leiter des Institut Français umtreibt, ist die Sorge um die europäische Gemeinschaft angesichts der zersetzenden separatistisch-nationalistischen Tendenzen. Es sei höchste Zeit, ein weiteres Auseinanderdriften zu verhindern und ein Jahr vor der Europawahl die richtigen Weichen zu stellen. Ihr Ausgang „wird die Ausrichtung unseres Kontinents bestimmen“, hofft er auf die Abkehr von nationalen Egoismen. Eine Blaupause dafür sieht Nicolas Eybalin in der Wahl seines Präsidenten. Emmanuel Macron habe es geschafft, in seinem gespaltenen Land eine neue Begeisterung für den europäischen Gedanken auszulösen. Er versicherte, dass Macron auch in der Frage der Zuwanderung an der Seite Angela Merkels stehe.

Eybalin ließ aber auch keinen Zweifel daran, dass man „die europäische Zukunft nicht von den Landtagswahlen in Bayern abhängig machen kann“. Ansonsten könnte „ein Treffen zwischen Macron, Seehofer und Söder helfen“, merkte er mit ironischem Unterton an.