Theater „Faust“ in 80 Minuten

Ulm / Magdi Aboul-Kheir

Der Teufel hat eigene Vorstellungen von plastischer Chirurgie. Zur Motorsäge greift er, um Faust zu verjüngen. Blut fließt freilich nicht in der Inszenierung der Jungen Ulmer Bühne: Stattdessen tritt Sven Wisser ab und Dirk Linke auf – diesem Faust wohnen nicht nur, ach!, zwei Seelen in der Brust, er wird auch von zwei Schauspielern verkörpert. Und das geht auf, wie so vieles in dieser sehr verknappten, aber schlüssigen „Faust“-Fassung.

Goethes universelles Stück ist Abiturstoff: Gut, dass die JUB es so auf die Bühne bringt, dass Jugendliche andocken können. Regisseurin Sina Baajour konzentriert sich auf eine Geschichte, doch die erzählt sie klar und verständlich: Der Erkenntnis- und Gelehrten-Diskurs spielt anfangs hinein, doch im Zentrum steht das Verlangens-, Verführungs- und Verderbens-­Drama zwischen dem Doktor und Gretchen.

Ohne Vorspiel

„Faust“ in 80 Minuten: Ein Vorspiel auf dem Theater braucht es da nicht, vom Prolog im Himmel ist ein kurzer Dialog zwischen dem Herrn (Markus Hummel) und dem Teufel geblieben. Weder Wagner noch Valentin müssen auftreten, Marthe und Lieschen auch nicht. Der Osterspaziergang vergeht flugs, Auerbachs Keller ist eine kurze, drollige Animation (Marcel Eberhard), die Walpurgisnacht hat sich verflüchtigt.

Zunächst begegnet man dem alten Faust, der müde um Wissen ringt und die Wahrheit im Rausch sucht. Schon bald erscheint der Pudel, der freakig seinen Kern offenbart: Auftritt Mephisto (Ferdinand Reitenspies), erst als Teufel in Cordhose und Pullunder (sinnfällige Kostüme: Sybille Gänßlen-Zeit), dann im schwarzen Anzug mit violettem Hemd.

„Fluch der Hoffnung, Fluch dem Glauben“, tobt Faust, Mephisto greift zur E-Gitarre, es kommt zum Pakt, schon ziehen die beiden los – mit einem jüngeren Faust, dem es nach dem blutjungen Gretchen gelüstet. So nimmt die Tragödie ihren Lauf.

Dabei gelingen der Inszenierung viele einfache, aber wirkungsvolle Bilder; schön ausdrucksstark ist etwa die Choreografie der Annäherung von Faust und Gretchen. Zeit und Raum: Die Bühne (Günther Brendel) mit ihren Kuben und Projektionsflächen wird auf Mephistos Fingerzeig vielfach umgewürfelt.

Das alles funktioniert vor allem aufgrund des pointierten Spiels. Sven Wisser ist ein schmierig angesiffter, orientierungslos betüttelter alter Faust. Den jungen Faust gibt Dirk Linke voller ungeduldiger Spannkraft – und strahlenden Auges, wenn er Gretchen erstmals sieht. Lüstern ist er, aber auch zerrissen und schließlich entsetzt. Ferdinand Reitenspies’ Mephisto ist ein toller Poser und Geck, er stolziert und tänzelt herum, erst süffisant, später sinister, mit breitem Grinsen und gefletschten Zähnen. Und Leonie Hassfeld rührt als Gretchen wirklich an: von naiv bis kokett knuffig, von entflammt bis verzweifelt. Sie ringt mit sich und der Verführungskraft, sie öffnet sich, so wie auch ihre weiße Unschuldsbluse aufgeknöpft und geknotet werden kann.

Der „Faust“ in 80 Minuten – kann man so machen, fand auch das Premierenpublikum.