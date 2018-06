Projekte „Europa sind wir“

Ulm / Hans-Uli Mayer

Um Begegnung zu organisieren, gibt es auf dem Donaufest ganz besondere Veranstaltungsformen.

Zum sechsten Mal treffen sich Jugendliche aus allen Donauländern im Internationalen Jugendcamp in Ulm – dem Aushängeschild für alle Formate, in denen es darum geht, Menschen zueinander zu bringen. Bislang war es allein die Donau, die die Jugendlichen verbindet, unter dem Motto „Europa sind wir“, sollen sie sich kennenlernen und ihre Heimat als Teil eines großen Ganzen begreifen. In Seminaren und Workshops wird Wissen vermittelt, wobei die Kreativität und das Spiel nicht zu kurz kommen sollen. In der Woche erleben die 80 Jugendlichen im Kleinen, was im Großen (Europa) oftmals so schwierig ist.

Eine ähnliche Idee verfolgt die IDF-Factory, in der es um Musik geht. Vier Bands aus vier Ländern proben und spielen gemeinsam. Vor allem sollen sie neue Musikstücke entwickeln und gemeinsam aufführen, in denen die verschiedenen Stilrichtungen verbunden werden und sich die Musiker schlussendlich als eine neue Band verstehen.

Um Musik geht es auch im Donau-Pop-Camp, in dem sechs Bands aus sechs Städten und vier Ländern zusammenkommen und acht Tage lang gemeinsam musizieren. Das besondere in diesem Jahr ist, dass vier Radiostationen aus vier Donaustädten an vier Tagen live über die Konzerte berichten.

Begegnung soll aber auch für Menschen möglich sein, die beispielsweise in Heimen leben. Unter dem Titel „Das Donaufest kommt zu Ihnen“ gibt es deshalb 18 Veranstaltungen, zu denen die Künstler in die jeweiligen Heime gehen.

Die Fachkonferenz „Nachhaltige Mobilität entlang der Donau - neue Wege der Zusammenarbeit“ bringt Expert/innen aus dem Donauraum zusammen, die zukünftige Herausforderungen und innovative Beispiele im sanften Tourismus vorstellen und diskutieren. Die Konferenz wird im Rahmen des EU-Projekts Transdanube.Pearls organisiert.

„Der enge lebendige und partnerschaftliche Dialog mit anderen Städten und Regionen entlang der Donau ist ein wichtiger Ankerpunkt während des Festes“, teilt das Donaubüro mit. Insbesondere soll die Kooperation mit der Donau-Save-Region intensiviert werden.