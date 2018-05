Historie „Es wäre eine Gartenschau mit Tiefgang“

Ulm / Carolin Stüwe

Das Baudenkmal Bundesfestung ins Rennen zu schicken, ist mutig und visionär; wenn es funktioniert, wird das eine ganz besondere Gartenschau mit inhaltlichem Tiefgang“, sagt Matthias Burger, der erste Vorsitzende des Förderkreises Bundesfestung. Der Verein begrüße deshalb die Bewerbung der Stadt Ulm für die Landesgartenschau 2030 mit Schwerpunkt Bundesfestung.

Doch die Chance, die Anlage als Gesamtheit aufzuwerten und Problembereiche anzugehen, sei nur ein Teilaspekt. Dem Förderkreis sei genauso wichtig, dass es ein Konzept für die Zeit nach der großen Schau gibt: „Die Festungswerke dürfen nachher nicht gestalterisch deformiert zurückbleiben.“ Der Verein will deshalb darauf drängen, dass eine nachhaltige Aufwertung des Bauwerks über das Jahr 2030 hinaus von Anfang an eingeplant wird.

Dafür gebe es sehr gute Ansätze, denn eine Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung fand schon bei der Vorbereitung der Bewerbung statt. Eine Sache wird den ehrenamtlichen Verein jedoch sicher noch stark herausfordern: die begleitende „museale Darstellung“ (Burger) der Bundesfestung. Schon jetzt wird bei Führungen den mehr als 10 000 Besuchern pro Jahr der geschichtliche Hintergrund der Bauwerke erklärt. „Im Rahmen einer Landesgartenschau wäre mit einem Vielfachen zu rechnen“, sagt Burger und wirbt gleich mal um weitere Unterstützer. Denn es gibt in den nächsten Jahren auch ohne die Option Landesgartenschau genügend Bauprojekte und Festungsführungen. „Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, nur Begeisterungsfähigkeit und Ausdauer“, ergänzt Vereinsmitglied Michael Klausner, der selbst schon mehr als 200 Mal als Festungsführer unterwegs war und auch bei den Restaurierungen jeden Samstag mit anpackt.

Das mit Abstand größte Vorhaben in der Vereinsgeschichte steht unmittelbar bevor: Der Baubeginn des Blockhauses im Festungsmuseum Fort Oberer Kuhberg. Das bis 1921 erhaltene Gebäude auf der Grabenaußenseite soll nach Originalplänen rekonstruiert werden, damit das Fort wieder komplett wird. Ebenfalls dieses Jahr sollen wie schon an der Kienlesbergbastion an gefährdeten Mauerteilen des Fort Albeck Notdächer angebracht werden. Stück für Stück könne so aus dem größten Ulmer Fort „wieder ein Schmuckstück werden“. Die Nutzung als Begegnungsstätte beispielsweise für Jugendliche oder für durchreisende Tagestouristen böte sich an.

Zu den abgeschlossenen Projekten gehört die Dachabdichtung des rechten Flankenturmes im Festungsmuseum Fort Oberer Kuhberg. Und: „Um das Fort wurde das Nordglacis in den originalgetreuen Zustand gebracht“, sagt Burger. Dort werde bald ein ökologisch wertvoller Magerrasen wachsen. Hierbei wurde auch der „gedeckte Weg“ wieder hergestellt. In die Erdform haben Helfer mittels Kalksteinen „das wohl aufwändigste Eidechsen-Biotop im Stadtgebiet“ gebaut.