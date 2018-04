Rock „Es kommt alles immer wieder“: Pristine im Roxy

Tromsø / Claudia Reicherter

Wer seid Ihr, wofür steht Pristine?

Heidi Solheim: Wir kommen alle aus dem Norden von Norwegen, ich selbst bin aus Tromsø. Ich halte es gern regional. Ich bin 35, mein Motto lautet „you’re never too old to rock ’n’ roll“, und ich arbeite mit unserem Gitarristen Espen Elverum Jakobsen seit 20 Jahren zusammen. Pristine gibt es seit 2008, zunächst waren wir eine Pop-Band. Unser jüngstes Bandmitglied, der Bassist, ist 23. Nach und nach haben wir festgestellt, dass unsere verbindende Basis in den 70ern liegt, deshalb spielen wir heute Retro-Rock. In Norwegen haben wir vier Platten veröffentlicht, im Juni 2017 erschien bei Nuclear Blast unser erstes Album international – und hoffentlich nicht das letzte.

Weshalb die Rückbesinnung?

Ob in der Musik, der Kunst, der Mode oder im Design, es kommt alles immer wieder. Wie in einem Kreis. In den 70ern ist im Rock eine Menge passiert, speziell in der elektronischen Rock-Szene. Ich liebe Led Zeppelin, die Stones und BeeGees. Die Musik ist so leidenschaftlich, intensiv und roh, da ist so viel zu spüren, deshalb gehe ich gern zurück zu den Wurzeln. Wir versuchten, dieses Gefühl auch auf unser Album zu übertragen, deshalb haben wir es an einem Tag live aufgenommen.

Wie kam’s zum Titel: „Ninja“?

Ich schrieb die Songs 2016, nachdem wir viel getourt waren. Menschen, die ich traf, haben mich inspiriert. Ich bin dabei zwar auf keine Ninja-Kämpfer gestoßen, doch der Titel des Albums und eines Songs bezieht sich auf den kleinen Ninja, den jeder von uns in sich trägt, den starken, furchtlosen Kämpfer, der in jedem von uns steckt. Die Menschen können mit so viel mehr fertig werden, als sie denken. Davon, wie wir mit den brutalsten Sachen klarkommen, handelt der Song.

Pristine heißt rein, unberührt. Welche Rolle spielt Norwegen?

Nordnorwegen, wo ich aufwuchs, ist ein Land voller Kontraste, die sind sehr brutal, da gibt es viel Finsternis, aber auch viel Licht. Entsprechend ist die Vielfalt auch etwas, das ich in der Musik anstrebe. Ich liebe die Mischung aus heiß und kalt, laut und leise.