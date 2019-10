Flache Hierarchien, demokratischer Führungsstil, eine gute innerbetriebliche Vernetzung, eine Kultur der Wertschätzung oder flexible Arbeitszeitmodelle – all dies trägt zu einer höheren Zufriedenheit von Belegschaften bei. Und nicht zuletzt dazu, dass Arbeitgeber auch gegenüber möglichen Aspiranten eine höhere Strahlkraft entwickeln. Denn was den Fachkräfteangel betrifft, sitzen derzeit viele Firmen im gleichen Boot.

„Employer Brand Manager Award“ ist der etwas sperrige Titel einer Auszeichnung, die genau auf diese Attraktivität abhebt. Prof. Alexander Kracklauer, Co-Leiter des Kompetenzzentrums, sieht „New Work“ in einem engen Zusammenhang mit dem Thema „Sinn“. Gemeint ist damit, dass Mitarbeiter eine hohe Identifikation zu ihrer Tätigkeit ausprägen. „Schutz und Halt finden“, „Achtung, Gerechtigkeit und Wertschätzung erfahren“ und sich in „zukunftsorientierten Strukturen befinden“ seien die wesentlichen Voraussetzungen dafür, sagte Kracklauer bei der Preisverleihung. Um was es dabei vor allem geht, sagte er auch: „Um die „Entfesselung der humanen Ressourcen.“

NPG Digital unter den Preisträgern

Drei Unternehmen gingen in diesem Jahr als Preisträger hervor. Daimler TSS, die IT-Tochter des Daimler-Konzerns, die auch am Standort Ulm vertreten ist, überzeugte die Jury in der Kategorie „Führung und Hierarchie“. Gewürdigt wurde der Umgang mit den Führungsprinzipien des Unternehmens. Wie die Firmenvertreterinnen Kim-Delight Cottingham und Julia Nägele in ihrer Ansprache hervorhoben, gehe das Unternehmen nicht zuletzt bei der Bestimmung von Führungskräften neue Wege. Denn jeder Mitarbeiter könne eine Kollegin oder einen Kollegen für eine leitende Funktion vorschlagen.

Weiterer Preisträger ist NPG Digital in der Kategorie „Individualität“. Die Jury lobte die individuelle Arbeitsgestaltung bei der Tochterfirma der Südwest-Presse, die von einer Start Up-Mentalität geprägt sei. Auf diese Weise entstünde für die rund 40 Köpfe an Bord der notwendige Raum für Kreativität. Laura Thalheim und Tanja Knefel, die den Preis stellvertretend entgegen nahmen, hoben die individuelle Arbeitsweise für das digitale Stadtmagazin „Vibezz“ hervor: Die Hierarchien wie bei einer Zeitung entfielen, selbst schon die Büroraumgestaltung sei „hierarchiefrei“, die Beiträge würden „frei“ geplant, die Mitarbeiter könnten Arbeitszeit frei einteilen, es gebe keine Kernarbeitszeit. Ergebnis: „Arbeit und Privatleben verschmelzen.“

Die Uzin Utz Group konnte die Jury bei der Vergabe des Preises in der Kategorie „Flexibilität“ von sich überzeugen. Nach den Ausführungen von Firmenvertreter Florian Neymeyer biete man den Mitarbeitern im Rahmen der tariflichen Rahmenbedingungen flexible Arbeitsmodelle an: frei wählbare Teilzeitmodelle zwischen 30 und 90 Prozent, Job-Sharing und Gleitzeitmodelle. Zudem verfüge jeder Mitarbeiter über ein Lebensarbeitszeitkonto und eine Sabbatical-­­­Möglichkeit. Teilzeit und Jobsharing sei auch in Führungspositionen möglich und hätten keine Nachteile für die Karriere zur Folge. Neymeyer sprach außerdem die Maßnahmen zum Teambuilding an, etwa das Sommerferienprogramm für Kinder von Mitarbeitern oder die obligatorische Party nach jedem abgeschlossenem Projekt.

Kracklauer sieht in den Ergebnissen ermutigende Signale: „Wir müssen dabei nicht immer auf das Silicon Valley blicken, sondern haben auch in der Region gute Konzepte.“