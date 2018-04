Stadtplanung „Einmalige Chance“ für den Bahnhof

Ulm / swp

Mit dem Bau des digitalen Stellwerks und dem Bahnhofssanierungsprogramm bietet sich aus Sicht der SPD-Fraktion „die einmalige Chance, den Bahnhof zeitgemäß zu gestalten“. Voraussetzung dafür sei, dass die neue digitale Signaltechnik nicht im bestehenden Bahnhof, sondern in einem eigenen Technikgebäude, eventuell an der Schillerstraße gebaut wird. Die Stadtverwaltung soll in diesem Sinn auf die Deutsche Bahn einwirken und im Bauausschuss darüber berichten, heißt es in einem Antrag der SPD.

Die Fraktion hofft, dass sich so neue Möglichkeiten für Projekte bieten, die ins Stocken geraten sind. Dazu zählen die Verhandlungen mit der Bahn über den Bau eines neuen Bahnhofsgebäudes. Dabei sollte auch die unterirdische Passage von der Fußgängerzone zum Bahnhof, die derzeit im Bau ist, bis zur Schillerstraße verlängert werden. Diese Planung wurde letztlich aufgegeben, weil im Bahnhofsgebäude sehr viel Signaltechnik vorhanden ist, deren Verlegung „unverhältnismäßig teuer geworden“ wäre.

Durch das im Koalitionsvertrag vereinbarte Bahnhofssanierungsprogramm und die Digitalisierung der Signaltechnik sieht die SPD neue Chancen auch für Ulm. Das Bahnhofsgebäude sei sehr beengt, „seine Ausstrahlung hat weder von innen noch von außen mit einer modernen Mobilitätsdrehscheibe zu tun“.

Die Bundesmittel zur Modernisierung von Bahnhöfen könnten bei der Finanzierung dieses Projekts helfen.