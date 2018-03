Bühne „Eine Sommernacht“ in der Theaterei

Herrlingen / Otfried Käppeler

Auf der Bühne geht es inzwischen zu wie im richtigen Leben: Es kommt anders als man denkt. Zumindest ist das so in dem Stück „Eine Sommernacht“ des 1969 in Edinburgh geborenen David Greig, das in der Theaterei Herrlingen unter der Regie von Edith Ehrhardt, der neuen Leiterin, Premiere hatte.

Eine beruflich erfolgreiche, emotional frustrierte Scheidungsanwältin und ein unscheinbarer Kleinganove treffen sich in einer Bar. Zumindest innerlich unterscheiden sie sich zwei kaum, beide sagen nicht, was sie fühlen. Es kommt zum One-Night-Stand und dem Versprechen, dass man sich nie wieder sehen wolle. Alles andere sei schließlich peinlich.

„Eine Sommernacht“ ist ein Zeitgeiststück für Zwei, das der emotionalen Verkümmerung des Individuums nachspürt. Dafür wechselt es zwischen Dialogen und kurzen, sprachlich obszönen inneren Monologen, die laut gesprochen werden und krasse Kontraste zum tatsächlich Gesagten bilden. Zudem gibt es, im zweiten Teil etwas zu oft, Gesangseinlagen mit Gitarre. Die Lieder sind die einzigen unverstellten Gefühlsäußerungen der beiden.

Stück und Inszenierung haben Längen, obwohl die Bühne (Barbara Fumian) mit Barhockern und Bett funktional gehalten ist und keine Umbauten benötigt. Lena Stamm als Helen und Torsten Hermentin als Bob verkörpern ihre Figuren aber überzeugend klar, sind nie zu weinerlich, überziehen auch die klischeehaft angelegten Charaktere nicht – entscheidend für eine Komödie mit Tendenzen zum Boulevard.

Nach der einen Nacht ist es also nicht vorbei mit den beiden. Sie begegnen sich wieder, was natürlich peinlich ist, hauen an einem Wochenende 15 000 Pfund auf den Kopf, die Bob nicht gehören, aber was soll’s. Die Begegnung mit einem Parkscheinautomat scheint ihm die Augen zu öffnen. Bob hat nur große Scheine, auf dem Automat steht: „Change ist possible.“ Wie vieldeutig!

Veränderung gibt es dann zum Ende hin, und so wird das zwar nicht begeistert, aber ordentlich applaudierende Publikum mit vager Hoffnung in den Abend entlassen.