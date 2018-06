Techno-Festival Eine rauschende Party kommt nach Tomerdingen

Ulm / Uwe Keuerleber

Wenn Tech-House und Drum ’n’ Bass durch die Wälder klingen, dann ist wieder „Waldrauschen“ angesagt. Bereits zum zwölften Mal findet das Techno-Festival in Tomerdingen bei Dornstadt statt. Dabei wird auf verschiedene Richtungen elektronischer Musik gesetzt: "Deep-House", "UK-Bass", "Minimal", "Mind groovin deep psychodelic minimal House". Das Konzept kommt an, über 1000 Besucher zählt das Festival jedes Jahr.

Klein angefangen

Was als kleines privates Fest begann, ist mittlerweile in der ganzen Region bekannt. Am 29. und 30. Juni werden die Beats und Bässe zu hören sein und bringen den Wald wieder zum Rauschen. Die Einzigen, die der lauten Musik und den grellen Laser-Shows nichts abgewinnen können, sind die Waldbewohner, deren Spaß hält sich in Grenzen. Egal, am Sonntag herrscht wieder Ruhe in den Wäldern von Tomerdingen.