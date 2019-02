Hobby „Ein Engel? Das passt doch zu mir!“

Olivia Cymcyk und Rudi Kübler

Keine Frage: Er fällt aus der Reihe. Wenn Männer sich verkleiden – wohlgemerkt außerhalb der fünften Jahreszeit –, dann schwingt da immer etwas mit. Die Gesellschaft tut sich schwer mit Verhaltensweisen, die nicht ins Schema zu passen scheinen. Rudolf Arnold ist das, sagen wir mal, so ziemlich wurscht. Er macht sein Ding – als Cosplayer. Der 64-Jährige, der im bürgerlichen Beruf Mathematik- und Informatiklehrer an der Valckenburgschule ist, bastelt und näht völlig abgefahrene Kostüme und tritt damit in der Öffentlichkeit auf. Über eine Schülerin kam er 2005 zu seinem Hobby, sie hatte Mangas im Mathe-Unterricht gezeichnet. Arnold hatte ein Einsehen: „Bruchrechnen ist nicht immer spannend“. In der anschließenden Pause ließ er sich die japanischen Comics erklären. Er fing sofort Feuer. Die Szene fasziniert ihn – nicht nur der Kostüme wegen. „Cosplayer sind unheimlich offen. Das ist wie Karneval, nur ohne Exzesse“, beschreibt Rudolf Arnold die Stimmung auf den Treffen.

Wer Sie zum ersten Mal als Cosplayer sieht, denkt: schräge Type. Wo kommt denn der her?

Rudolf Arnold: Klar, das ist erst mal eine ganz ungewöhnliche Sache. Vor allem, wenn ein älterer Mann sich verkleidet, dann ist das für Außenstehende schon etwas seltsam. Die Leute stutzen, häufig werde ich auch gefragt: ,Bist du schwul?’ Das ist die Assoziation, wenn sich ein Mann für Mode interessiert. Und inzwischen habe ich eine sehr schöne Antwort: „Nein, es ist viel schlimmer. Ich bin Mathelehrer!“

Wie reagieren denn die Menschen auf Ihre Offenheit?

Wenn die Leute die Kostüme sehen – das sind ja alle andere als „Karnevalsfetzen“, da steckt richtig viel Aufwand drin –, dann geht dieses Befremden in Erstaunen über. Dann kommt man in ein Gespräch, vieles relativiert sich. Natürlich bleibt man immer noch ein bisschen der Außenseiter, aber: Vor allem ältere Frauen finden toll, dass ich selber kreativ bin und an der Nähmaschine sitze.

Was sagt denn Ihre Familie dazu?

Die Familie hat es akzeptiert. Meine Frau und meine Tochter haben gemerkt, dass mich das glücklich macht. Meine Tochter hat mal gesagt: ,Papa, du hast einen an der Klatsche’. Na ja, wer Mathe studiert hat, der muss ja irgendwo einen an der Klatsche haben. Sie hat das freilich nicht ganz ernst gemeint, sie ist schon auch stolz auf ihren Vater.

Was gibt Ihnen ein solcher Auftritt?

Also, das sind zwei Aspekte. Erstens mal kann ich durch die Verkleidung Aspekte von mir ausdrücken. Ich verwandle mich nie komplett in die Figur. Wenn ich zum Beispiel eine Vogelgottheit spiele, bin ich die nicht. Ich mach da also kein Rollenspiel. Ich weiß also zu jederzeit, wer ich bin. Ich weiß immer, dass ich Mathelehrer bin und nicht irgendwie ein sechsflügliger Engel. Aber da ist vielmehr etwas in mir drin, was mit Flügeln, mit Freiheit zu tun hat. Zweitens spricht mich die Verkleidung auch optisch an. Für mich hat das Cosplaying einen Posing-Charakter.

Sie genießen also die Aufmerksamkeit?

Im Mittelpunkt zu stehen, gibt mir schon einen Kick. Das gelingt mir mit meinen Kostümen natürlich, weil sie derart aufwendig sind. Die Fotografen, die da unterwegs sind – 90 Prozent sind Männer mittleren Alters – interessieren sich natürlich in der Regel mehr für textilressourcenschonende Mädchen. So würde ich es mal ausdrücken. Wenn man in der Szene wahrgenommen werden will, dann muss man sich eben was einfallen lassen.

Wie lassen Sie sich inspirieren?

Manchmal gehen die Figuren auf Vorschläge von Freunden zurück, manchmal stoße ich in Mangas auf interessante oder auf witzige Figuren. Beispielsweise auf Seraphita, das größte Format, das ich gemacht habe. Ein weißer sechsflügeliger Engel, das höchste je von Gott geschaffene Wesen. Mann und Frau. Mutter und Vater. Da habe ich gedacht: ,Das passt doch zu mir’. (lacht)

Welche Ihrer Figuren kam am besten an?

Zu meinem 60. Geburtstag habe ich etwas vollkommen Absurdes kreiert. Denn: Was gibt es Schrägeres, als wenn ein 60-jähriger Mathelehrer, ein 16-jähriges Schulmädchen spielt: Miku Hatsune, die wohl beliebteste Manga-Figur. Nach dem Motto „Steckt nicht in jedem von uns ein kleines Schulmädchen?“ habe ich der Figur ein Outfit als „Kampfroboter-Prinzessin“ gegeben. Mein Gesicht ist hinter dem Visier verborgen. Oben sind so eine Art Waffen dran, hinten Raketen. Das sieht richtig martialisch aus, dieser Miku möchte man nicht so gerne begegnen. Sie war ein Fantasieobjekt, aber von der Szene klar als „Miku“ erkennbar.

Viele Ihrer Charaktere haben riesige Flügel. Was hat es damit auf sich?

Das Fliegen als solches hat mich seit jeher fasziniert. Schon als Kind habe ich mir oft gewünscht, selber fliegen zu können. Engel haben mich auch schon immer fasziniert. Und dann Manga-Figuren zu sehen, die gefiedert sind, hat mir einfach gefallen. Ich musste das machen, weil es einfach zu mir gehört. Ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken soll.

Unter welchem Namen sind Sie unter den Cosplayern bekannt?

Naisho. Das ist Japanisch und heißt Geheimnis. In der Szene hat jeder einen Nickname, also Namen, die aus Mangas stammmen oder auch der Fantasie entspringen. Ich habe irgendwas im Japanisch-Lexikon nachgeschlagen und bin ich da einfach an dem Wort hängen geblieben. Und dachte: ,Oh, passt eigentlich. Klingt schön und ist lustig’.

Wie lange arbeiten Sie an einem Kostüm?

Also die aufwendigeren Sachen bewegen sich im Bereich von 200 bis 400 Stunden. Dazu muss man sagen, ich stelle eigentlich immer nur ein Kostüm pro Jahr her. Andere Cosplayer, vor allem Cosplayerinnen, produzieren sieben bis acht Stück im Jahr. Die sind freilich nicht so aufwendig wie meine.

Wie teuer sind Ihre Kostüme denn?

Zum Teil sauteuer. Die neueren, eher technisch orientierten Kostüme kommen leicht und locker auf 2000 Euro ...

Puuuh!

... ich gebe für andere Sachen kaum Geld aus.

Die Baumärkte freuen sich also über so einen Kunden wie Sie?

Ja, ich lasse in den Baumärkten viel zu viel Geld liegen. Man kommt mit paar Schrauben raus und hat 50 Euro weniger. Aber im Ernst: Metallsachen kaufe ich in den Baumärkten ein, für andere Sachen recherchiere ich im Internet. Wenn ich Linearmotoren für bewegliche Flügel brauche, bekomme ich die in Ulm nicht; die muss ich halt bestellen. Manchmal höre ich mich auch in einschlägigen Foren der Cosplayer Community um.

Die meisten Cosplayer sind jung. Warum machen Sie im doch etwas fortgeschrittenen Alter da noch mit?

Weil ich so besondere Sachen mache, merken die Leute, dass mir das ernst ist. Dass ich das mit Hingabe mache. Und dann wird das akzeptiert, ja, sogar als toll empfunden.

Nehmen Sie auch an Wettbewerben teil?

Ja, das letzte Mal 2010 auf der AnimagiC in Bonn. Inzwischen muss ich nicht immer auf der Bühne stehen, ich weiß, dass ich es kann. Der für mich wichtigste Wettbewerb war 2007 auf der Japan Expo in Paris: Da wurde ich als bestes männliches Kostüm ausgezeichnet – vor 7000 Zuschauern, mit Lautsprechertürmen und Videokameras. Nach dem Auftritt durfte man noch auf den Laufsteg, als Modeliebhaber auf den Laufsteg. Das hat was.

Arbeiten Sie gerade an einer neuen Figur?

Im Moment nicht. Ich bin immer im Winter in einer Art „Schaffenskrise“. Den Winter nutze ich eher, um an den Kinderkrankheiten des letzten Kostüms zu arbeiten. Ich bin langsam an dem Punkt, dass ich sage: Immer nur Flügel zu machen, wird ja irgendwann langweilig. Ich habe schon den Anspruch, innovativ zu sein und Dinge zu machen, die die anderen vielleicht in fünf Jahre später machen.