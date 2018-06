Gesang „Don’t Stop Us Now“: Choriosity in Ulm

„Don’t Stop Us Now“: Choriosity in Ulm

Ulm / Christa Kanand

„Don’t Stop Us Now“ heißt das Jubiläumsprogramm nach dem fetzigen Queen-Song. Doch wer will schon Choriosity, den A-cappella-Pop-Chor des CVJM Ulm stoppen? Seit fünf Jahren auf Erfolgskurs – von 15 Mitgliedern der ersten Stunde ist er unter Martin „Monty“ Winter auf 120 gewachsen. Letztes Jahr sang der Chor in der Carnegie-Hall in New York, jetzt im ausverkauften Haus der Begegnung vor 550 Fans, nächsten Mittwoch im Roxy.

Wenn Winter die Klang- und Rhyth­musmaschinerie anwirft, zeigt sich die Vitalität und die Freude die­ser jungen Truppe aus Studenten, Auszubildenden und Berufstätigen, ihr sängerisches Können und ihr lockeres Miteinander. Choriosity hat Goldkehlen, darunter zwei Twens aus der Bass-Riege am Mikro als brummende Beatbox. So hip kann Chormusik im 21. Jahrhundert klingen.

Balladen, Gospel, Rock

Altbekanntes wie Paul Simons „Sounds Of Silence“, Michael Jacksons „Man In The Mirror“ oder der harmonisch kühne Film-Soundtrack „Nightcall“ klingen in A-cappella-Arrangements, teils von Tenor Matthias „Matze“ Kost, ganz neu. Das Repertoire aus Balladen, Gospel, Rock, Pop-Poesie („Ich seh Dich“) bis zum Mega-Hit „Uptown Funk“ und der Coldplay-Zugabe „Fix You“ kommt bestens an – enorm textsicher und klar, alles auswendig, ohne Notenblatt. Gewitzt moderieren im Duo Friederike aus dem Alt und Tenor Max die Bühnenshow, die im dezent verstärkten Sound mit Video-Vorspann, Konfetti-Schüssen und Kerzen, Nebel- und Lichteffekten sowie Chor-Choreografien alles bietet, was gefällt.

Auf der Zielgeraden dirigiert Winter mitreißend bei seiner Bearbeitung von Sia Furlers „Cheap Thrills“ das Publikum, das auch schon vorher klatschend und singend Mitmach-Laune versprühte. Applausstürme, Standing Ovations, zwei Zugaben: Weiter so!

Info Choriosity wiederholt das Programm am Mittwoch, 19.30 Uhr, im Roxy.