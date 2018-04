Musiker Ruben Gazarian dirigiert letztes Mal Württembergisches Kammerorchester

Ulm / Von Helmut Pusch

Sie haben Mut gezeigt, diese gut 20 Musiker und ihr Dirigent Ruben Gazarian: Vor fünf Jahren startete das Württembergische Kammerorchester Heilbronn (WKO) eine Konzertreihe im Ulmer Kornhaus. Mittlerweile haben die jeweils fünf Konzerte pro Saison einen festen Platz im Terminkalender der hiesigen Musikfreunde. Die müssen sich jetzt aber vom aus Armenien stammenden Dirigenten verabschieden. Gazarian verlässt das WKO, am Donnerstag dirigiert er sein letztes Konzert in Ulm.

Sie verlassen nach sechzehn Jahren das WKO. Ihr Fazit?

Gazarian: Ich habe ein Drittel meines bisherigen Lebens mit diesem Orchester verbracht. Das waren sehr intensive Jahre mit hohem Arbeitspensum: Wir haben weit über tausend gemeinsamer Konzerte gespielt, eine Menge CDs aufgenommen und die zusammen zurückgelegten Reisekilometer ergeben bestimmt ein paar Erdumrundungen. Eigentlich sind wir zu einer musikalischen Großfamilie geworden. Kurz gesagt: eine wunderbare Zeit.

Sie haben ja auch in Heilbronn eine eigene Konzertreihe . . .

Solche Abonnement-Reihen sind enorm wichtig. Sie sind in vielerlei Hinsicht das Rückgrat einer Spielzeit, sozusagen das Fundament. Und deshalb ist uns das Abo-Publikum auch lieb und teuer.

Seit fünf Jahren bieten sie so eine Abo-Reihe auch in Ulm an. . .

Ja, das war auch ein Risiko, einfach mit einer eigenen neuen Konzertreihe in einer anderen Stadt zu starten – also aus dem Nichts, vor einem Publikum, das uns nicht kannte. Am Anfang war das natürlich nicht gerade einfach. Wir mussten unsere Zuhörer erst finden, sie dann überzeugen und schließlich auch behalten. Aber ich glaube, jetzt haben wir es geschafft! Das WKO hat sein Publikum in Ulm nicht nur gefunden, sondern ist dort mit dieser Konzertserie auch wirklich angekommen.

Ist das Ulmer Publikum anders als jenes in Heilbronn?

Die Städte unterscheiden sich ganz sicher voneinander, aber das Publikum, das zu uns kommt, ist sich eigentlich sehr ähnlich. In Ulm fühlen wir die gleiche Begeisterung, die gleiche Zuneigung wie in Heilbronn. Insofern kann man das gut vergleichen. Wir geben zwar in Heilbronn doppelt so viele Konzerte, aber 80 Prozent dessen, was wir in Ulm spielen, steht auch auf unserem Heilbronner Programm. Und da unterscheidet sich die Reaktion der Zuhörer kaum. Auf einer anderen Ebene betrachtet spielen wir in Heilbronn natürlich eine viel größere Rolle, denn hier liegt schließlich die Heimatstadt des Orchesters, in der das WKO überaus präsent ist. Aber nochmal: Die Ulmer haben uns schon irgendwie ins Herz geschlossen.

Der Regisseur Hark Bohm hat nach einem Blick ins Innere des Kornhauses dessen Interieur mal als „deutscher Schäferhund“ klassifiziert. Was halten Sie vom Kornhaus?

Ich bin kein Fachmann für Interieur, sondern Musiker. Und akustisch ist das Kornhaus für Streich- oder Kammerorchester bestens geeignet. Dieser Raum zeichnet alle dynamische Schattierungen genau ab, vom leisesten Pianissimo bis zum lautesten Fortissimo. Hier kann man ausgezeichnet mit Klangfarben arbeiten. Das gilt allerdings nur für die vorhin angesprochenen Besetzungen. Mit einem deutlich größerem Orchester ist dieser Raum sicher überfordert.

Apropos Besetzung: Beim nächsten Konzert steht auch wieder mal eine Orchesterfassung eines Streichquartetts auf dem Programm – diesmal von Griegs einzigem Quartett.

Es ist tatsächlich schon die vierte Orchesterbearbeitung eines Quartetts, die wir in Ulm spielen. Ich wähle diese Bearbeitungen nur nach ihrer Qualität aus, abgesehen davon gibt es einfach Quartette, die nach einer orchestralen Umsetzung schreien. Das ist beim Grieg-Quartett unzweifelhaft auch der Fall.

Auch das zweite Werk des Abends ist bemerkenswert: Peteris Vasks’ Violakonzert mit dem Solisten Maxim Rysanov. Warum?

Peteris Vasks hat das Konzert Maxim Rysanov gewidmet, der das Werk auch uraufgeführt hat. Maxim spielt es am Vorabend mit uns in Heilbronn und die Aufführung in Ulm ist demnach die zweite in Deutschland überhaupt.

Sie waren auch schon mit Nils Mönkemeyer in Ulm. Mögen Sie die Bratsche als Soloinstrument besonders?

Das ist keine Frage des Instruments, sondern des Solisten. Hat er oder sie etwas zu sagen? Wenn ja, dann ist die Bratsche ein wunderbares Solo-Instrument mit einem ganz besonderen Timbre.