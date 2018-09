Vortrag „Die EU hat keine NSA“

Ulm / Hans-Uli Mayer

Begeistert war die gebürtige Laupheimerin Claudia Warken schon früher von der Idee Europas. Seit sie aber bis vor kurzem für zweieinhalb Jahre in Brüssel hat arbeiten und leben dürfen, ist die Richterin mehr denn je vom vereinten Europa überzeugt. „Wir brauchen die EU. Viele Probleme können ihrer Art nach nicht mehr national gelöst werden“, sagte sie am Mittwochabend bei den „Reden für Europa“, einer Veranstaltung des Europabüros der Stadt Ulm und der SÜDWEST PRESSE.

Der Grund ihrer Abordnung an die EU-Kommission liegt in einem der Probleme, die nur international gelöst werden können. Warken war als Richterin am Landgericht Ulm tätig, wo sie auch jetzt wieder eine Stelle als Vorsitzende Richterin angetreten hat. Seit März 2016 war sie Sachverständige in der Generaldirektion Migration und Inneres, und dort mit zahlreichen Fachleuten aus allen europäischen Ländern daran beteiligt, einen Gesetzentwurf zur Bekämpfung von Internetkriminalität zu erarbeiten.

Terroranschlag miterlebt

Wie notwendig internationale Arbeit ist, musste sie an ihrem zweiten Arbeitstag in Brüssel erfahren, als die Sprengstoffanschläge im Flughafen und in einer Metrostation im Europaviertel verübt wurden. „Ich habe fast zwei Jahre gebraucht, bis ich wieder mit ruhigem Puls U-Bahn fahren könnte“, sagte sie vor knapp 60 Zuhörern in der Galerie der SÜDWEST PRESSE an der Olgastraße. Am Tag vor dem Anschlag war sie zu etwa derselben Zeit selber in der U-Bahn-Station gewesen. In der von Chefredakteur Ulrich Becker und OB Gunter Czisch moderierten Runde widersprach die Referentin den Vorurteilen gegen die Brüsseler Bürokratie. Klischees wie die eines überalterten inkompetenten und viel zu teuren Wasserkopfs seien falsch. Sie habe vielmehr eine sehr effiziente Arbeitsatmosphäre erfahren, die schließlich in einen Gesetzentwurf mündete, der jetzt in den Mühlen der Nationalstaaten hänge. Letztlich rechnet sie damit, dass wegen Bedenken und Einwänden der einzelnen Länder allenfalls ein Drittel von dem Regelwerk übrig bleibe. Das einzige Land, das das Gesetz bislang umgesetzt habe, sei Zypern.

Warken, die seit dem 1. September am Landgericht etwa Arzthaftungen verhandelt, plädiert dafür, in der Öffentlichkeit ein positives Bild zu zeichnen und weniger von „Die in Brüssel“ zu reden, sondern ein Gefühl von „Wir in Europa“ zu entwickeln. Zur EU gibt es aus ihrer Sicht keine Alternative, schließlich habe das vereinte Europa nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine Friedenszeit gebracht, wie sie auf deutschem Boden länger wohl kaum jemals zuvor geherrscht habe.