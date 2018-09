Forum „Der Mensch ist maßgeblich“

Frank König

Bei der Digitalisierung darf die Menschlichkeit nicht verlorengehen. So lautete das Fazit der vierten „Benzingespräche“ des Hypo Private Banking in der Oldtimerfabrik. Thema am Dienstagabend: Unternehmen 4.0 – digital und lokal.

Nach einer Podiumsrunde mit SWP-Chefredakteur Ulrich Becker, Museumsdirektorin Stefanie Dathe, Stefan Kober von Alko und Thomas Reischmann vom gleichnamigen Mode-Unternehmen waren unter den 150 Gästen teils Befürchtungen aufgekommen, in der digitalen Welt könnten menschliche Werte als erstes verschwinden. Museumschefin Dathe sagte, sie sei der festen Überzeugung, dass sich der Trend dreht und authentische Begegungen nun wieder mehr Wert erhalten. Dazu gehöre, dass junge Menschen auch wieder ins Museum gehen und mehr Zeitung lesen.

Alle Produkte im Internet

Reischmann machte klar, dass es häufig nicht ausreiche, einen Anzug im Internet zu bestellen. Es brauche Berater in stationären Geschäften, die dem Käufer auch mal sagen, ob ihm ein Kleidungsstück steht oder wie er darin wirkt: „Der Mensch ist das Entscheidende.“ Reischmann gab der Hoffnung Ausdruck, dass stationäre Läden überhaupt den Internethandel überleben: „Das hat auch gesellschaftliche Relevanz.“ Schließlich gebe der Handel den Innenstädten ein Gesicht. Reischmann hat zuletzt selbst einen Online-Shop eröffnet, experimentiert mit Suchmaschinen und hält kooperative Web-Plattformen im lokalen Handel für sinnvoll.

Zuvor wurde bei der Diskussion deutlich, wie sehr die Digitalisierung fortgeschritten ist. Kober berichtete vom Wandel des mittelständischen Konzerns in Kötz, in dem bis 2022 alle Produkte für Automotive, Lüftung-Klima oder Garten internet-fähig werden sollen. Alko beteiligt sich außerdem an innovativen Digital­unternehmen. Moderatorin Anne Gfrerer von der Hypovereinsbank wollte von Chefredakteur Becker auch etwas über den digitalen Wandel in den Medien erfahren. Er wies darauf hin, dass sowohl Zeitungen als auch Radios von der Digitalisierung erfasst seien. Die Branche reagiere mit Portalen wie Bild.de oder bei der SÜDWEST PRESSE mit swp.de, suche aber weiterhin nach tragfähigen Erlösmodellen. Für junge Nutzer gebe es Zugangskanäle wie Citystories und Vibezz. Im Zuge der Entwicklung werde es die Taz nach einer Ankündigung des Managements ab 2022 außer samstags nur noch online geben.

Als Vorbild für erfolgeiche Online-Medien nannte Becker den Auftritt der New York Times, die allerdings vom Trump-Effekt profitiere. Immerhin könne man sich bei der Wochenende-Ausgabe so „drei Kilo Papier“ ersparen. Dathe machte durchaus Ähnlichkeiten zwischen Medien und Museen aus: „Auch Zeitung ist eine Form von Kultur.“ Das Museum Ulm stelle sich den neuen Herausforderungen mit „digitalen Tools“. Auch die einzigartige eiszeitliche Skulptur des Löwenmenschen könne man dadurch weltweit bekanntmachen. Moderne Künstler experimentierten längst mit dem Internet: „Wir sind kein düsteres Mausoleum.“

Ausbau des Glasfasernetzes

Zum Auftakt des Abends hatte es eine Herbst-Modenschau von Reischmann gegeben, gegen später schaute noch Oberbürgermeister Gunter Czisch vorbei. Er kündigte einen großangelegten Ausbau des Glasfasernetzes in Ulm für die Arbeitsplätze der Zukunft an und meinte scherzhaft, die Bürger würden sowieso irgendwann die nun zu Ende gehenden Großbaustellen vermissen.