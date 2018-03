Eiszeitkunst „Der Löwenmensch muss zur Höhle“

Ulm / Rudi Kübler

Der Stadtrat und Kulturmacher Ralf Milde plädiert dafür, dass das Ulmer Museum und die Gemeinde Asselfingen eine großangelegte Kooperation in Sachen Eiszeitkunst anstreben.

Der Löwenmensch lässt Ralf Milde keine Ruhe. Wir erinnern uns: Vor zehn Jahren stand Ralf Milde stark in der Kritik. Anlässlich der Heimattage hatte der Kulturmacher und Stadtrat vor, den öffentlichen Raum mit dem Löwenmenschen zu bespielen. Eine Idee, die, kaum publik, für allgemeine Erregtheit sorgte. Von „Stadtraumbesetzung durch Löwenmonster“, „visueller Umweltverschmutzung“ und von „Kulturausverkauf“ war die Rede; Milde, nicht faul und noch weniger aufs Maul gefallen, warf den Kritikern „kulturfundamentalistische Anmaßung“ vor. Das war 2008. Aber auch 2018 treibt ihn das Eiszeitkunstwerk um. Was tun mit der kleinen Figur aus Elfenbein? „Wir müssen die Geschichte des Löwenmenschen zu Ende erzählen“, sagt der Stadtrat und fordert, die Stadt Ulm möge sich mit Asselfingen auf ein gemeinsames Projekt verständigen – zum Wohle des Löwenmenschen, der nicht in einer Museumsecke vor sich hindarben sollte. „Man muss ihn inszenieren wie Mona Lisa.“

Die Auseinandersetzung wurde schon mit heftigen Bandagen geführt. Oder haben Sie das anders empfunden?

Ralf Milde: Dass ich Contra bekomme, bin ich gewohnt, seit ich Theater mache. Aber dass damals so eine richtige Kampagne über mich hereingebrochen ist, das war schon eine mediale Erfahrung. Milde-Bashing war damals angesagt. Ich möchte nicht wissen, wie das heute über die sozialen Medien laufen würde, über Facebook, Twitter und so.

Aber Sie haben auch ordentlich zurückgekeilt ...

Klar, ich bin da finanziell gewaltig in Vorleistung gegangen. Der Prototyp des Löwenmenschen war bereits CNC-gefräst, mir hätte der Ruin gedroht, wenn das Projekt, das für die Heimattage gedacht war, schief gegangen wäre. Ich bin vielleicht auch ein bisschen blind da reingegangen ...

... gegen die Kunstpolizei ...

... ich glaube, da hat sich etwas Bahn gebrochen, was mit dem Löwenmenschen nur am Rand zu tun hatte. Zu dieser Zeit war niemand so präsent im öffentlichen Raum wie ich mit der Spatzeninvasion, den Wunschfahnen und den HfG-Objekten. Da macht man sich nicht nur Freunde. Diese Überpräsenz ließ manche sicherlich sagen: Den stutzen wir jetzt mal!

Würden Sie das heute wieder so durchziehen?

Mit dem Abstand von zehn Jahren betrachtet, war das doch 2008 eine große Marketing-Aktion für den Löwenmenschen. Der wäre doch in irgendeiner Ecke versauert; durch diese ganzen Diskussionen hat der Löwenmensch einen ziemlichen Kick bekommen. 2009 haben die Archäologen in der Stadelhöhle am Hohlenstein im Lonetal dann erneut gegraben und weitere Fragmente entdeckt. Die Figur hat dadurch einen zweiten Arm bekommen, der Kopf wurde ebenfalls weiter vervollständigt.

Milde, der Retter des Löwenmenschen?

Niemand hat doch die Dimension dieser Figur erkannt. ,Was willst du denn mit diesem alten Knochen?’, wurde ich damals gefragt. Ich entdecke etwas, was niemand so richtig begreift, für die Heimattage. Das war doch das Thema. Hier in unserer Ecke ist der Löwenmensch verortet, diese kleine Figur, diese kreative Schöpfung eines Eiszeitmenschen. Meine Löwenmenschen waren lediglich eine Hommage an den Künstler, der die kleine Figur vor fast 40.000 Jahren geschaffen hat. Was heute als ,Kultursprung’ verkauft wird, haben wir damals eingeläutet. Rückblickend war diese Aktion das Beste, was dem Löwenmenschen passieren konnte.

Und jetzt?

Das Dilemma ist doch: Die Stadt Ulm sitzt auf den Kronjuwelen der Eiszeitregion, einem außergewöhnlichen Stück, das älter ist als die ägyptischen Pyramiden. Und Asselfingen hat den Fundort, die Höhle. Wir müssen uns dringend etwas überlegen, ich habe die Panik, dass wir den Moment verschlafen. Da muss Schwung reinkommen ...

... dann lassen Sie den mal rein!

Beides muss wieder zusammenfinden, der Löwenmensch und die Höhle. Die jetzige Situation ist unbefriedigend und wird sowohl dem Fund als auch dem Fundort in keiner Weise gerecht. Wir haben ja die Höhle in Asselfingen. Man müsste die Höhle einhausen und den Löwenmenschen dort entsprechend inszenieren.

Die Voraussetzung dafür aber ist: Die Stadt Ulm müsste, wie Sie sagen, die Kronjuwelen rausrücken ...

... um es kurz zu sagen: ja! Das müsste sie.

Gehört der Löwenmensch denn in die Gattung Raubkunst?

Mit Beutekunst will ich das nicht vergleichen. Wie ich höre sind die Eigentumsrechte des Eiszeitkunstwerks ja geklärt. Aber es wäre zumindest eine schöne Geste der Stadt Ulm, auf die Gemeinde Asselfingen zuzugehen und ein gemeinsames Projekt vorzuschlagen: eine Dependance des Ulmer Museums am Originalschauplatz. Wir sind nicht Weltkulturerbe, also gehen wir mit dem Löwenmenschen dahin, an den Fundort. Ich könnte mir dort im Lonetal den Bau eines Kubus vorstellen, in dem nichts ist: außer der Figur des Löwenmenschen in der Mitte des Raums. Das wäre das Nonplusultra ...

... nach einem Museum für Albert Einstein jetzt also ein Museum für den Löwenmenschen?

Der Unterschied liegt doch auf der Hand: Von Einstein haben wir nichts, nicht mal, Entschuldigung, eine vollgeschissene Windel. Nichts, außer den Steinen der Grundmauern, die auf dem Bauhof gestapelt sind. Der Löwenmensch dagegen ist da, ganz konkret da.

Und wenn das nicht funktioniert mit einer wie auch immer gearteten Kooperation?

Bevor überhaupt nichts passiert, muss die Stadt Ulm etwas machen. Dann lassen wir die Höhle Höhle sein. Wir müssen die Geschichte des Löwenmenschen zu Ende erzählen und ein unvergleichliches Ereignis, eine Kathedrale für den Löwenmenschen schaffen. Es darf keinerlei Denkverbote geben.