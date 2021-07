Das Bild mit dem alten Mann und dem Engel fand Florence Riecker als Kind wunderschön. Es hing an der Wand im Atelier ihres Großvaters, in dem dieser Damen- und Herrenmode nähte, eigentlich immer, 364 Tage im Jahr. Und er ließ sich dabei nicht stören, sondern arbeitete im Schneidersitz an Kragen und Säumen, still und konzentriert. Sie habe felsenfest daran geglaubt, dass der Himmelsbote immer auf ihren Opa aufpassen würde und auch all ihre ...