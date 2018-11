Interview Feine Sahne Fischfilet Jan „Monchi“ Gorkow: „Das ist gerade unsere Zeit“

Ulm / Udo Eberl

Die Band „Feine Sahne Fischfilet“ polarisiert mit aggressiver Links-Attitüde. Ihr Name ist inzwischen untrennbar mit dem der Bauhausstiftung Dessau verbunden. Als ein dort für den 6. November geplantes Konzert der Band aus Furcht vor möglichen rechtsextremistischen Protesten kurzfristig abgesagt wurde, hagelte es massive Proteste. Mit einer Woche Verspätung spielten die Musiker in der restlos ausverkauften Alten Brauerei zu Dessau. Dem Bauhaus statteten die Musiker trotzdem einen Besuch ab: Sie gaben dort mit reichlich Augenzwinkern eine Urkunde für die „PR-Aktion des Monats“ ab. Denn im Nachklapp zum Dessau-Politikum wurden viele Konzerte der aktuellen Tournee in größere Hallen verlegt, nachdem die Band aus Mecklenburg-Vorpommern, die wegen ihrer Texte und Live-Ansagen über Jahre hinweg vom Verfassungsschutz beobachtet wurde, im Sommer schon auf großen Open Airs wie dem Southside Festival live zu erleben gewesen war. Eine Entwicklung, die Sänger Jan „Monchi“ Gorkow mit vollen Zügen genießen würde, wären da nicht die immer selben Fragen zu Dessau.

Wie überrascht sind Sie von Ihrer aktuellen Popularität. Der Bandname „Feine Sahne Fischfilet“ ist gefühlt in aller Munde.

Jan Gorkow: Wir hängen uns ja nun bereits seit zwölf Jahren rein und haben jedes noch so kleine Jugendzentrum gespielt. Für uns ging’s eigentlich zunächst nur darum, aus dem eigenen Landkreis herauszukommen und ein bisschen mehr zu sehen. Dafür haben wir alle alles auf eine Karte gesetzt, unsere berufliche Zukunft oder das Studium hintangestellt. Dass wir jetzt solche Tourneen spielen dürfen, das Konzerte in größere Läden hochverlegt werden, das ist natürlich genial. Wir wissen aber auch, das es in zwei Jahren auch schon wieder ganz anders aussehen kann. Dann interessiert sich vielleicht wieder kaum jemand für uns.

Sie haben sich bewusst für die weitere Professionalisierung entschieden, als sie bei JKP, der Plattenfirma der Toten Hosen, angelandet sind.

Das hat uns sehr geholfen. Die haben dort in Düsseldorf natürlich sehr viel Erfahrung, und wir können uns auf unsere Konzerte und Alben konzentrieren. Wenn dann so etwas wie Dessau passiert, ist es für uns natürlich sehr gut, Profis an der Seite zu haben, die damit abgeklärt umgehen und einem Tipps geben können.

Wie beratungsresistent seid Ihr denn als Band?

Wir profitieren zwar sehr gerne von deren Erfahrung, am Ende haben wir aber doch unseren eigenen Kopf. Wir sind in den vergangenen Jahren sowieso deutlich abgeklärter geworden. Dessau wird mit Sicherheit auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir für öffentliche Aufregung sorgen. Ob in Saalfeld oder Ulm: Wenn die AfD unsere Konzerte verhindern will, dann reagieren wir schon gar nicht mehr, denn es ist uns einfach zu blöd, über jedes kleine Stöckchen zu springen.

Wie wichtig war es für die Band, das Konzert in Dessau doch noch zu spielen?

Die Leute haben das ja unglaublich gefeiert, dass wir doch noch hingekommen sind. Sonst wäre das Konzert auch nicht in 20 Sekunden ausverkauft gewesen. In Berlin oder in anderen kulturell satten Städten wäre die Freude vielleicht auch nicht so groß gewesen. Wir wollten dort was reißen und aus dem Gegenwind ein eigenes geiles Konzert machen. Es war dann auch wirklich besonders.

Es gab ja das Angebot, ersatzweise im Berliner Bauhaus zu spielen.

Wir haben uns über das Angebot schon allein wegen des Statements sehr gefreut. Und natürlich könnten wir auch eine Bauhaus-Tour spielen. Zu diesem Zeitpunkt wäre das aber natürlich das völlig falsche Zeichen gewesen. Nein, wir wollten genau dort spielen und zocken, wo sich die Nazis schon darüber gefreut hatten, unser Konzert verhindert zu haben.

Sich radikal in den Wind zu stellen sorgt nicht nur für mediale Aufmerksamkeit, es kostet vermutlich auch Substanz.

Es tut ohne Frage gut, wenn wir merken, dass wir Leuten, die politisch genauso denken wie wir, Kraft geben können. Wir müssen aber auch an uns selbst denken. Ich kann nicht jeden Hasskommentar, aber auch nicht jeden positiven Beitrag, der sich mit uns beschäftigt, durchlesen. Da würde ich irgendwann depressiv werden und die Lebenslust verlieren. Darauf habe ich keinen Bock.

Erzeugt das Druck, wenn man zu einer Art Galionsfigur für gewisse Szenen wird?

Wenn Leute anfangen, einen zu überhöhen, ist das für mich persönlich das Schlimmste, was einem passieren kann. Niemand ist perfekt, und ich kann manchmal ein richtiger Idiot sein. Ich gehe damit auch immer offen um. Schwierig wird es auch, wenn Leute sagen, ihr müsst kommen und spielen, sonst können wir nicht mehr. Da haben wir auch realisieren müssen, dass wir eben nicht die ganze Welt retten können.

Gerade weil die Band polarisiert, ist sie aktuell ziemlich heiß im Gespräch und kann diese großen Konzerte spielen.

Mal ehrlich: Bei der ganzen Dessau-Sache haben wir nie gedacht: oh wie geil. Viel eher waren wir froh, dass wir das sauber hinbekommen haben und wir jetzt auf Tournee sein können.

Marketing im weitesten Sinne war Dessau letztendlich aber doch.

Mal ganz nüchtern betrachtet würde das ja implizieren, dass ich damals schon den Verfassungsschutz bestochen habe, damit ich beobachtet wurde, und die AfD, die unsere Konzerte verhindern will, auch von uns beauftragt wäre. Vielleicht werden Verschwörungstheoretiker mit solchen Ideen glücklich. Wir haben letztendlich immer versucht, unseren Kopf nicht in den Sand zu stecken und das Beste daraus zu machen.

Wie sehr müssen Sie sich live bei Ansagen auf die Zunge beißen, um nicht wieder ein Fall Für den Verfassungsschutz zu werden?

Wir stehen ja deutlich mehr in der Öffentlichkeit, und wenn du vor 75 000 Leuten in Chemnitz auftrittst, musst du die Worte schon bedachter wählen. Ich bin auch keine 18 Jahre mehr, und es wäre mir unendlich peinlich, wenn ich in so einem Moment nur flache Parolen herausgrölen würde. Was allerdings nicht heißt, dass ich hin und wieder auch schon mal auf die Kacke haue.

Hat sich Ihr Publikum durch den Hype des letzten Jahres verändert?

Das hat sich ja bereits seit längerer Zeit verändert, und das ist wirklich genial, vor so vielen unterschiedlichen Leuten spielen zu dürfen. Da ist jedes Alter dabei, und es kommen Leute aus der Subkultur und so genannte Normalos. Das finden wir toll, und es ist auch ein großes Privileg. Wenn ich dann Kommentare lese, dass wir zwei Stunden einfach nur ein Hasskonzert abliefern würden, ist das einfach nur absurd. Wer jemals bei uns im Konzert gewesen ist, der weiß, dass wir zwar schon laut wie auch prollig sein können und eine klare Meinung vertreten, aber wir können auch leise sein. Und es geht auch nicht nur um Politik, sondern auch um persönliche Themen. Diese Ambivalenz muss in unseren Konzerten rüberkommen.

Wie fühlt es sich denn an, wenn auf einmal die hohen Geister dieser Republik sich intellektuell mit „Feine Sahne Fischfilet“ und ihren politischen Impulsen beschäftigen?

Ich finde das eher lustig. Da ist eine Band, die wurde in der absoluten Provinz gegründet, und jetzt wird sogar schon darüber diskutiert, warum ich wieso welche Hose anhabe und was das künstlerisch ausdrücken soll. Wie absurd ist das denn. Schlussendlich habe ich nur die Hose und das T-Shirt an, das ich immer anhabe. Und am Ende werden das irgendwann einfach nur lustige Anekdoten sein.

Haben Sie ganz persönlich auch Angst vor Rechtsextremen, da Sie so klar ihre Meinung sagen?

In so einem Stück von der neuen Platte wie „Angst frisst Seele auf“ gebe ich die Antwort auf diese Frage. Natürlich gibt es diese Angst und auch eine Bedrohung. Aber wir werden auch weiterhin in kleinen Orten spielen und den Leuten dort zeigen, dass es noch eine andere Kultur gibt und man dem Rechtsruck etwas entgegensetzen kann. Letztendlich darfst du dich von dieser Angst nur nicht lähmen lassen.

Um zum klassischen Rock ’n‘ Roll und Punk zurückzukehren. Wie sehr schmerzt die Disziplin vor und nach Konzerten. Auf einer längeren Tour kann man es ja wohl nicht mehr ganz so bunt treiben wie einst im Jugendhaus.

Wenn wir etwas machen, dann möglichst hundertprozentig. Da zahlen Leute 25 bis 30 € für eine Konzertkarte. Wie krass ist das denn. Wenn ich da dann wie ein Idiot ankommen und bei neun von zehn Konzerten keinen geraden Ton herausbekommen würde, dann wäre das auch nur erbärmlich. Wir sind extrem dankbar, dass so viele Leute zu uns kommen und uns wirklich sehen wollen. Das Feiern verlagere ich dann halt immer auf den letzten Tag der Tour. Was nicht heißt, dass das immer klappt.

Gibt es für die Band-Mitglieder noch einen Plan B?

Im Moment ganz sicher nicht. Es gab bestimmt noch nie ein Jahr, in dem ich so wenig zu Hause war. Vielleicht ist es früher oder später irgendwann vorbei. Wir haben einen coolen Freundeskreis und tolle Familien, die uns jede Menge Rückhalt geben. Wir werden also nicht total abstürzen, so wie wir jetzt auch auf dem Boden bleiben. Wir haben immer viele Ideen. Momentan fließt die ganze Energie in die Band, und wir hoffen, dass es noch lange so geht. Das ist gerade unsere Zeit.

