Beruf „Da kann man nichts falsch machen“

Ulm / kö

Die Entscheidung für eine duale Ausbildung in Industrie und Handwerk braucht man niemals im Leben zu bereuen. Es ist eine „No-Regret-Decision“, sagte IHK-Präsident Jan Stefan Roell im Vorfeld des IHK-Bildungsevents im CCU am Freitag. Denn: „Da kann man nichts falsch machen.“ Absolventen in der Metallbranche verdienten direkt nach ihrem Abschluss 56 000 Euro brutto im Jahr – und zwar in der niedrigsten Entgeltgruppe –, während die Studienabbrecher-Quote 28 Prozent betrage: „Wir produzieren unglückliche Menschen.“ Die IHK hat 2017 ein Projekt für Studienabbrecher gestartet und seither 194 Abbrecher beraten.

Auch der „Peak“ bei Migranten in der Ausbildung, wie Hauptgeschäftsführer Otto Sälzle sagte, führte im Herbst nochmal zu einer Zunahme der Lehrlingszahlen in Ulm, Alb-Donau und Biberach: um rund drei Prozent auf 2428 Azubis. Die Zahl der Flüchtlinge gehe jedoch deutlich zurück, so dass es bald ein Minus geben könnte. Sie lösen aus Sicht Roells auch nicht das Fachkräfteproblem in der Industrie, weil hier die Sprachhürden hoch seien. In der Region Ulm fehlen 16 000 Fachkräfte bis 2030. Mit Blick auf die Digitalisierung hat die IHK den neuen Ausbildungsberuf Kaufmann/Kauffrau E-Commerce neu aufgelegt – für künftige Spezialisten, die Onlineshops im Handel betreiben können.