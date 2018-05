Frühlingsküche „Da geht doch gleich die Sonne auf“

Von Claudia Schäfer

Sicher ein Klassiker ist Spargel. Das zarte Gemüse ist schon seit Wochen auch aus deutscher Erzeugung zu haben. Aber wegen des kalten Wetters Anfang April erst sei Kurzem. Er habe das Gefühl, der Spargel sei „noch nicht austriebswillig“, sagt einer, der es wissen muss: Gerhard Schulze verkauft seit 40 Jahren Spargel von seinem Hof in Weisenheim am Sand. Auf dem Ulmer Wochenmarkt gilt er als der Spargelkönig schlechthin. Sein Stand ist oft schon vor zehn Uhr leergekauft, obwohl sich die Kilopreise wegen der kleinen Erntemengen immer noch im zweistelligen Bereich bewegen. „Die Leute wollen den Frühling nicht nur spüren, sondern auch schmecken“, sagt Schulze. Neben dem Klassiker, dem weißen Spargel, sei grüner Spargel immer mehr gefragt, vor allem bei jüngeren Menschen. Der grüne Spargel habe den Vorteil, dass man ihn nicht schälen muss: Einfach das Ende der Stangen abschneiden und fertig.

Besonders für Pfannen- und Nudelgerichte ist der „Grüne“ prima geeignet (siehe Rezept). Und er ist sogar gesünder als sein bleicher Kollege, denn er enthält mehr Vitamin C und rund 300 mal mehr B-Vitamine als dieser.

Favorit in den deutschen Küchen ist aber nach wie vor der weiße Spargel. Dünnere Stangen seien mühsam zu schälen, aber auf dem Teller „was fürs Auge“, dickere schneller verarbeitet und sehr saftig, sagt Gertrud Fischer, die seit 25 Jahren für Schulze Spargel verkauft. 22 Millimeter Stangendurchmesser seien „optimal“. Als Beilage rechnet man 250 Gramm pro Person, für ein Hauptgericht ein Pfund.

Für die richtige Zubereitung sei es wichtig, den Spargel möglichst frisch zu verarbeiten. Fischer rät zu mehreren Arbeitsschritten: Die Spargel­enden und das Geschälte werden in Wasser ausgekocht und dann herausgenommen. In den Sud kommen ein Würfel Zucker, eine Prise Salz und eine Orangenscheibe, bevor die vorbereiteten Spargelstangen darin vorsichtig gegart werden. Wer einen Spargeltopf besitzt, kocht die Stangen im Stehen und lässt die zarten Köpfe aus dem Wasser ragen, sie werden so schonend gedämpft. Das Kochwasser kann anschließend als Basis einer Spargelcremesuppe dienen.

Neben dem gehaltvollen Klassiker, also Spargel mit Sauce Hollandaise, Schinken und jungen Kartoffeln, gibt es viele Zubereitungsarten, bei denen der sehr wasserhaltige Spargel seinen Ruf als „Schlankmacher“ ausspielen kann. Spargel lasse sich braten und grillen, zur Gemüsequiche verarbeiten und auch zu Salat, schwärmt Gertrud Fischer. „Spargelsalat mit Erdbeeren ist einfach nur köstlich.“

Schattendasein

Ein fester Bestandteil der Frühlingsküche fristete früher buchstäblich ein Schattendasein in den Auwäldern an der Iller. Inzwischen hat es der Bärlauch, der breitblättrige Verwandte von Knoblauch und Schnittlauch, in die Rezeptbücher der Sterneköche geschafft und wird kommerziell angebaut. Das Wildkraut, das mit seinem Knoblauchduft und intensiven Aroma punktet, passe wegen seiner Würze und seiner entschlackenden Wirkung prima in die Frühlingsküche, findet Michaela Haide aus Ochsenhausen, die ihre Ware auf dem Ulmer Wochenmarkt anbietet. Haides Lieblingsrezept für Bärlauch ist Pesto: Sie zerkleinert das Kraut mit Mandeln, Salz und einem guten Öl. Das Pesto sei lecker zu Nudeln oder auf ein frisches Brot.

Am Feinkost-Stand Zopp in Senden gibt es auch Bärlauch schon fertig verarbeitet: Bärlauch-Frischkäse, Brie mit Bärlauch-Füllung, Schafskäse mit selbst gemachtem Bärlauch-Pesto – allein vom Aufzählen läuft Verkäuferin Nicole Klewar schon das Wasser im Mund zusammen. Im Frühling seien Bärlauch-Produkte der Renner, sagt sie. Zu Hause nimmt Klewar den Bärlauch zu Kräuterbutter oder als Salatkraut. Wichtig sei, die Blätter schnell zu verarbeiten, Bärlauch welke schnell. Lagern lässt sich Bärlauch im Gefrierfach: Die gewaschenen, trocken getupften Blätter werden auf ein flaches Brett oder einen Teller gelegt, in die Tiefkühltruhe gepackt und gefroren in Tüten verpackt.

Laut Klewar sind viele Kunden froh, Bärlauch auf dem Markt kaufen zu können, auch wenn er leicht in den nahen Auwäldern geerntet werden könnte. Grund ist die Verwechslungsgefahr: Bärlauchblätter ähneln den Blättern des giftigen Maiglöckchens, der Herbstzeitlosen und des Aronstabs.

Nicht fehlen darf in der Frühlingsküche natürlich frischer Salat. Walter Jahn aus Burlafingen, Beschicker unter anderem auf den Wochenmärkten in Senden und Ulm, hat schon viele Sorten aus deutschen Landen im Angebot: roter Kopfsalat, grüner Novita und Eichblatt. „Eine riesige Schüssel Salat mit Eichblatt, Kresse und Portulak“, das sei sein Inbegriff kulinarischer Frühlingsgefühle, so Jahn. Seinen Kunden gehe es ähnlich: Wurzelgemüse und Kohlsorten, die Renner in der dunklen Jahreszeit, seien nicht mehr so gefragt. „Alle wollen die frischen Sachen.“ Dazu gehörten auch Radieschen und Eiszapfen, die ebenfalls lecker sind als Salat, aber auch nur mit einer Prise Salz mit knusprigem Brot auf einem Vesperbrettchen. „Da geht doch gleich die Sonne auf.“