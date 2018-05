Nachtkritik „Carmina Burana“ feiert Premiere am Theater Ulm

Ulm / Jürgen Kanold

Es ist ein Abend mit Anspruch und ein anspruchsvoller Abend. In seiner letzten Inszenierung am Theater Ulm hat sich Operndirektor Matthias Kaiser kompromisslos viel vorgenommen: Arnold Schönbergs Minidrama „Die glückliche Hand“, dann eine Uraufführung, Gerhard Stäblers ausdrucksvolle musiktheatralische Skulptur „Dahinströmen, Singend“ – das Klagen des mythischen Sängers Orpheus im tosenden Klang-Meer. Schließlich Carl Orffs „Carmina Burana“: Die Feierlaune der Goldenen Zwanziger färbt sich in Nazi-Braun. „O Fortuna“? Der Abend endet nicht in bombastischem D-Dur – sondern mit einem komponierten Aufschrei Stäblers. Ein mahnender, grandioser Schluss. Viel Premierenbeifall am Donnerstagabend.