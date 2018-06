Ulm / wc

Michele, der italienische Barista aus Ulm, kommentiert und analysiert in unserer Video-Serie die Fußball-WM 2018.

Ciao, Bella Italia - zumindest bei der Fußball-Weltmeistersachaft 2018. Aber wir wollen unsere Freunde nicht ganz außen vor lassen. Deshalb haben wir uns den italienischen Barista Michele geschnappt. Er betreibt das Café im Kino Lichtburg in Ulm.

Video-Serie

Michele kommentiert und analysiert in unserer Video-Serie, „Brutal! Die Fußball-WM mit Michele“ das Geschehen in und das Sportspektakel in Russland.

In der ersten Folge gibt er einen Ausblick mit seinen Erwartungen von der Weltmeisterschaft und seinem Tipp, wer den Titel holt. Außerdem verrät er uns, warum es unmöglich ist, dass seine Familie die Spiele der deutschen Mannschaft gemeinsam anschaut.