Aktion „Bärenstark“: Übernachtung im Kindergarten

Ulm / TSG Sportkindergarten Bärenstark

Wir, die Vorschüler vom Kindergarten „Bärenstark“ haben kürzlich im Kindergarten übernachtet. Als erstes haben wir Hamburger gegessen. Danach haben wir eine Nachtwächterführung in der Stadt gemacht. Das hat uns gut gefallen. Dann sind wir zurück in den Kindergarten gefahren und haben leckere Waffeln gegessen. Mit Taschenlampen sind wir danach in unseren Garten und haben im Dunkeln rumgeleuchtet. Danach haben wir unser Schlaflager vorbereitet. Die Nacht war kuschelig und gemütlich. Am nächsten Morgen gab es ein leckeres Frühstück und dann wurden wir schon abgeholt.